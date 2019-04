Prokuratuur tegi õiguskantslerile taotluse kohtu all olevalt riigikogu liikmelt, Keskerakonda kuuluvalt Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks.

Prokuratuuri pressiesindaja ütles ERR-ile, et taotlus esitati 23. aprillil.

Põhiseadus sätestab, et riigikogu liige on puutumatu, teda saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.

Kui riigikogu peaks otsustama immuniteeti mitte ära võtta, siis kriminaalmenetlus peatatakse ning on võimalus, et see jätkub peale riigikogu liikme volituste lõppemist.

Prokuratuur süüdistab Kalev Kallot kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele.

Märtsis toimunud riigikogu valimistel kogus Kallo 289 häält.