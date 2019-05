Õiguskantsleri ettepaneku poolt hääletas 52 saadikut, vastu ei hääletanud keegi. Kohal oli 81 saadikut. Ettepaneku poolt hääletasid Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon. Keskerakonna ja EKRE fraktsiooni kohalolnud saadikud jätsid hääletamata.

Kallo ütles enne riigikogu hääletust tehtud pöördumises, et tunneb end olevat järginud kõiki Eesti vabariigi seadusnorme, samas on ta olnud alati valmis tegema koostööd prokuratuuri ja kohtuga.

"Olen olnud selle protsessi keskel kolm aastat ja kaheksa kuud. See pingeline aeg jätab jälje nii inimesele kui tööle. Tahan panustada täielikult saadikutööle. Seetõttu loodan, et saadikupuutumatus võimaldab mulle töörahu," ütles Kallo.

"Austan õiguskantsleri ettepanekut ja teie otsust, kuid loodan, et annate võimaluse töötada teiega koos segamatult ja lisapingeteta," lisas Kallo pöördumises.

Õiguskantsler Ülle Madise allkirjastas 3. mail otsuse, millega ta nõustus prokuratuuri taotlusega Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks, et Kallo suhtes saaks kohtumenetlus jätkuda.

Õiguskantsler selgitas, et materjaliga tutvumine ja toimikute läbivaatamine ei tekitanud mingisugust poliitilise tagakiusamise kahtlust ning ei ilmnenud ühtki asjalolu, mis oleks tekitanud küsimusi menetluse jätkamise põhjendatuses.

Põhiseadus sätestab, et riigikogu liige on puutumatu, teda saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul. Riigikogu teisipäevane otsus tähendab, et kohtuasi Kalev Kallo üle saab jätkuda.

Prokuratuur süüdistab Keskerakonda kuuluvat Kalev Kallot altkäemaksu vahendamises ning kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele. Kallo süüdistus on osa endisele Keskerakonna juhile ja Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistatavate ettevõtjate kohtuasjast. Lisaks Kallole on kohtu all Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin, Hillar Teder ja Vello Kunman.

Nn Savisaare kohtuasi jätkub istungitega 16. juunil.

Märtsis toimunud riigikogu valimistel kogus Kallo 289 häält.

Seni on riigikogu saadikutelt puutumatuse ära võtnud üheksal korral. Kolmel juhul mõistis kohus riigikogu liikme õigeks ja kuuel süüdi. Süüdi mõisteti Reformierakonna liige Margus Hanson, kelle kodust varastati riigisaladust sisaldanud ministriportfell. Rahvaliitu kuulunud Villu Reiljan mõisteti süüdi pistise küsimises ning praegu Keskerakonda kuuluv Ester Tuiksoo pistise võtmises.

Keskerakonda kuuluv Priit Toobal mõisteti süüdi ametialases võltsimises ja eraviisilisele jälitustegevusele kihutamises koos Keskerakonda kuulunud Lauri Laasiga. Viimasena mõistis kohus süüdi endise keskerakondlase Urbo Vaarmanni.