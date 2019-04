ISIS-e juht ilmus propagandavideos taas välja

Ei ole selge, millal video filmiti, kuid Baghdadi viitas seal minevikuvormis kuid kestnud ja märtsis lõppenud võitlusele Baghouzis, ISIS-e viimases kantsis Ida-Süürias.

"Lahing Baghouzi pärast on läbi," ütles ta rätsepistes padjal istudes kolmele mehele, kelle näod olid klipis uduseks tehtud.

Kuid ta kinnitas, et ISIS-e operatsioonid Lääne vastu on vaid osa pikast lahingust ning et ISIS maksab kätte tapetud liikmete eest.

"Selle lahingu järel on tulemas uusi," lausus ta.

Baghdadil (47) oli pikka habe, mis näis olevat värvitud hennaga. Ta kõneles aeglaselt ning tegi keset lauseid mitme sekundi pikkuseid pause.

Ta ilmus esmakordselt avalikkuse ette 2014. aastal Mosulis, kus ta kuulutas välja "islamikalifaadi" tol ajal Iraagis ja Süürias hõivatud aladel.

Tema väidetavast surmast ja haavatasaamisest on sestsaadik korduvalt räägitud.

