"See oli Marti Kuusiku enda initsiatiiv, keegi seda ei palunud. Ja kui ta seda kõne soovis teha, siis - tegemist on ju tema jaoks ikkagi lähedase inimesega, tänase eksabikaasaga - ta võttis selle initsiatiivi ise. Vaevalt, et keegi kolmas inimene saab öelda, et sa ei tohi helistada oma eksabikaasale," ütles Ratas kolmapäeval ERR-ile.

Teisipäeval ametist vabastatud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kuusiku endine abikaasa pidi siseministrile ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehele Mart Helmele, rahandusminister Martin Helmele ja peaminister Jüri Ratasele telefoni teel kinnitama, et Kuusik pole kodus vägivallatsenud, kirjutas Postimees esmaspäeval. Mart Helme ütles Postimehele, et rääkis telefoni teel ministri Kuusiku endise abikaasaga, kes kinnitas, et jutud esmaspäeval ministriametisse kinnitatud Kuusiku koduseinte vahel toimunud perevägivallast ei vasta tõele. "Täna hommikul Marti Kuusik valis oma eksabikaasa numbri ja me võisime otse ja tema enda suust kuulda, et ta eitas seesuguseid süüdistusi," ütles Helme Postimehele.

Nelja poliitiku telefoni ühine telefonikõne väidetavalt Kuusiku vägivalda kannatavale naisele on pälvinud laialdast kriitikat ja poliitikuid on süüdistatud ebaeetilises käitumises.