Eesti haridus on muutumas õpilasekesksemaks ning iga õpilase võimetele soovitakse tulevikus rohkem tähelepanu pöörata.

See, et noored vajavad rohkem individuaalset lähenemist, on teravalt esile tulnud Ida-Virumaa riigigümnaasiumide ümber viimase poole aastaga tekkinud segaduses. Teemast räägib lähemalt Rene Kundla.