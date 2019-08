Kohtla-Järve gümnaasiumis tuleb õppeaasta jooksul 580 kursust

"Õppe kvaliteet eesti emakeelega õpilaste jaoks ei tohi kannatada. Selleks on meil väga palju erisusi. Näiteks me alustame esimest õppeaastat 580 erineva kursusega," rääkis Agur ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast". "See tuleneb sellest, et meil on väga palju õppegruppe, erisustega õppegruppe - kus õpitakse koos matemaatikat, kus eesti keelt - olenevalt sellest, millise keeletasemega, missuguse edasijõudmisega on õpilased," selgitas koolijuht.

Aguri sõnul on seda vaja, et tagada kõigile võrdne võimalus õppimiseks, "et keegi ei õpiks kellegi arvel ja kellegi õppekvaliteet ei kannataks".

Lisaks käivitatakse koolis mentorite süsteem, kus väiksema keeleoskusega õpilasi saavad aidata ka nende kaasõpilased. "Aga see on kõik vabatahtlikkuse alusel. Nii, et õpilased aitavad ja õpetavad õpilasi, aga see ei ole tunni arvelt, et näiteks matemaatikas keegi tõlgib kellelegi midagi," selgitas Agur. "Pigem on meie lähenemine selline, et õpilased tajuksid õppetegevuses ise keele õppimise vajalikkust. Mitte, et me suruksime peale, et õpi nüüd Tammsaaret, vaid, et nad tunnevad ise, et edasijõudmiseks nad lihtsalt peavad jõudma järele eesti keeles ja lõpuks on nad teatud tasemel, kus keel ei ole enam probleemiks," rääkis ta.

Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktori sõnul on kooli õpilased motiveeritud, millest annab tunnistust selle kooli valinud noorte arv.

"Motivatsioon on väga kõrge. Sest meil on 323 õpilast, kellega me alustame sel pühapäeval õppetööd. Nad kõik on sinna vabatahtlikult tulnud, mitte kedagi pole sunnitud. Neil on olnud valik minna mujale koolidesse. Näiteks, kes tõesti tõsimeelselt on tahtnud minna 60/40 õppele, see on valinud Sillamäe keskkooli, kus on selline õpe," rääkis Agur, kelle sõnul on veel ka viimastel päevadel enne õppeaasta algust tulnud mitmeid soovijaid, kes tahaks jätkata kooliteed uues avatavas riigigümnaasiumis.

Kohtla-Järve Gümnaasiumis saavad 11. ja 12. klassi noored lõpetada oma õpingud 60/40 süsteemis, kus sellises proportsioonis õpetatakse vastavalt eesti ja vene keeles, kuid keskkoolis alustavad, 10. klassi õpilased, hakkavad kõik õppima ainult eesti keeles. "Selleks on meil mitmed tugiõpped, lõimitud aineõpe ja eesti keele süvaõppe moodul neile, kes ei oska piisavalt eesti keelt," selgitas ta.

Agur kinnitas ka, et ei ole tajunud eestikeelsetelt peredelt vaenulikku suhtumist sellesse, et nende lapsed õpivad koos venekeelsete õpilastega.

Enne õppeaasta algust sõlmitakse kooli, õpilase ja lapsevanema vahel hea tahte protokoll, kus kool kinnitab, et ta on valmis võtma vastu õpilase ning õpilane ja vanem kinnitavad, et on tutvunud kooli kodukorraga, austavad kooli väärtusi. "See on kõigile osapooltele kindlust tagav hea tahte avaldus," ütles koolijuht.

Aguri sõnul tulevad Kohtla-Järve Gümnaasiumi avaaktusele pühapäeval, 1. septembril ka peaminister ja haridusminister, see on kõigile avatud ja peetakse hoone ees õues koos "väikese lavastusliku elemendiga".