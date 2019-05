Orgu sõnul tuleb need soovitused teha võimalikult lihtsaks. "Ma tahan hakata teadvustama, mida mingisugune sümbol tähendab," sõnas Orgu.

Orgu sõnul tuleb mõista, et ühtesorti toit teeb inimese haigeks ja liiga suur kaloraaž teeb inimese suureks. Ta märkis, et inimestele peab selgeks tegema, mis toidus on ebatervislik ja mida peaks inimene tegema, et söödud toidust saadud kalorid ära kulutada.

Saatejuht Lauri Varik küsis Orgult ka selle kohta, mida teha, et Eesti põllumehed oleks Euroopa Liidust põllumajandustoetuste taotlemisel teiste riikidega võrdsemas seisus. Orgu sellele vastust anda ei osanud. Ta ütles, et ta tahaks sellesse teemasse kaasata targemaid inimesi ja teha endale teema selgeks.

"Hetkel ma olen lihtsalt niivõrd palju fokusseerinud oma teemasse," lausus ta.

Euroopa Liidu rollist maailmas rääkides ütles Orgu, et eelkõige peaks keskenduma Euroopa Liidu sisesele suhete korrastamisele.

Rail Balticu suhtes on Orgu enda sõnul erapooletu. "Tõsiselt raske on praegu seisukohta võtta," ütles Orgu.

Orgu rääkis, et ta liituks Euroopa Parlamendis selle fraktsiooniga, kus ta leiab kõige rohkem mõttekaaslasi. "Ma teeksin selle valiku siis, kui mul oleks pilt selge, kus ja kes on kõige tugevam minu valdkonnas ja saab kõige rohkem mind aidata," rääkis Orgu.