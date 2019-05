Ratas peab oma esmaülesandeks ühiskonna maharahustamist

Peaminister Jüri Ratas ütles intervjuus Kuku raadiole, et näeb oma esmaülesandena praegu ühiskonnas kasvanud pingete leevendamist ning kinnitas, et hoolimata Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) pääsemisest valitsusse on Eesti poliitika põhisuunad samad.

"Kõige olulisem on minu jaoks tagada Eesti ühiskonnas rahu ja mõistlik sõbralik joon. Meie riik ja inimesed on liiga kallid, et siin 45 000 ruutkilomeetril karvupidi kokku minna. See väga polariseeriv ja turbulente olukord on vaja maha rahustada," ütles Ratas Kuku saates "Nädala tegija", kui ajakirjanik Ulla Länts küsis temalt valitsuse tegevusplaanide kohta.

"Eks see olukord ole üsna hüsteeriline, otsitakse igat õlekõrt - kas suudame süüdata lõkke ja plahvatus tuleb," tunnistas Ratas. "Ma ei tea, kas mõistame, et see võib süüdata terve rookatuse," lisas peaminister.

Ratase kinnitusel püsib valitsuse senine kurss. "Ma ei arva, et Eestis on midagi pea peale pööratud, Eesti hoiab jätkuvalt sama kurssi välis- ja julgeolekupoliitikas," rõhutas Keskerakonna esimees.

Ratas märkis EKRE poliitikute käitumist kommenteerides, et uuel valitsusparteil võtab opositsioonist väljatulekuga harjumine aega. "Selge, et opositsioonis kasvada koalitsioonierakonnaks on üsna raske ja seda ütles ka EKRE esimees Mart Helme, et see ei käi üleöö," tõdes peaminister.

Ratas meenutas ka aega 2016. aasta sügisel, kui ta tegi Keskerakonna esimehe valimiste eel kampaaniat ning millised ootused oli erakonnal pärast kümneaastast opositsioonis istumist novembris valitsusse saades.

Ratase sõnul on see, et valijad andsid EKRE-le nii palju hääli, fakt ning tema hinnangul ei peaks EKRE-t iga hinna eest valitsusest eemal hoidma, kuna ka selle erakonna valijatel on õigus saada esindus valitsuses.

"Üks erakond ei muuda kunagi Eesti poliitkat, meil on koalitsioonivalitsus ja üks erakond üksinda ei otsusta. Ärme käitu nii, et inimene on teise jaoks hunt - märgakem positiivset, mida meil on ju märksa rohkem rohkem (kui negatiivset)," rääkis Ratas.

Puudutades järgmise aasta elearve koostamisest, rõhutas peaminister eelarve tasakaalu hoidmise vajadust. "Minu jaoks hea ja korras rahandus hästi oluline," ütles Ratas, märkides, et tasakaalu hoidmiseks on vaja riigieelarve strateegia üle vaadata ning vajadusel ka mõnest kohast kulusid koomale tõmmata.

Koalitsionileppes lubatud pensioni teise samba reformiseks vajalikud seaduseelnõud võiksid valmis saada järgmise aasta alguses ning igal juhul teist sammast ära ei kaotatata, lubas Ratas.