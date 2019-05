Valga võib taas saada rahvusvaheliselt tuntud motokeskuseks

Motoklubisid on Valgas päris palju ja viimasel ajal on huvilised ise kõpitsenud Jaanikese rada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Peaaegu kümme aastat pole midagi toimunud. Rada oli päris käest ära. Valga motoklubi on seda nüüd viimased kaks aastat majandanud ja saanud eluvaimu sisse, nii et hakkab juba rahvusvahelistele nõuetele vastama," rääkis Valga motoklubi liige Meelis Lehemets.

Jaanikese kompleksi ost on märgilise tähendusega. Olid ajad, mil seda toetas Valga autobaas ja Tiit Vähi. Olid ajad, mil seal peeti maailmameistrivõistlusi ja kohal oli ligi 30 000 pealtvaatajat. Olid ajad, mil Haavistu pere seal põnevaid krosse korraldas. Siis saabus vaikus.

Nüüd on valgalased otsustamist taas enda kätte võtmas.

"Lapsepõlves sai siin väga palju erinevail motokrossidel kohtunikuks käidud ja kõigil suurüritustel sai abiks oldud - aedasid ehitatud, heina niidetud ja riisutud. Ärme räägi ainult motokrossist - siin on ju võimalik korraldada erinevaid võistlusi jalgrattaspordis, orienteerumises, siin on ju imeline org, kuhu saab taas tuua mõne näidendi või kontserdi," rääkis Carma motoklubi liige Lauri Drubinš.

Maad on kokku üle 30 hektari ja Valga vald maksab kompleksi eest 240 000 eurot.

Jaanikese puhul võib omavalitsus olla tõhusam majandaja kui eraomanik.

"Eraomanik ei taha investeerida projektidesse, kus ei näe suuri kasumeid. Omavalitsusel pole nii kiire, et siit kohe hakkaks raha tulema. Põhikulu on siin raja lükkamine. Et see oleks sõidetav, on rada vaja hooldada," selgitas Valga vallavolikogu liige Ivar Unt.

"Meie alustasime külgkorviga. Siin, Valgas on tegelikult väga palju rahvast, kes tahavad sõita, aga kõik ongi selle taha jäänud, et rada oli hooldamata. Loodame parimat," ütlesid Valga motoklubi liikmed Ahto Kurg ja Sander Parts.