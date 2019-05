Talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles ERR-ile, et kella 18 seisuga oli talgupäeval osalejate arv 44 046. Kokku korraldati üle Eesti 2051 talgut.

Absoluutarvudes oli kõige enam talgulisi Harjumaal - 14 000.

Lisaks tavapärastele talgutöödele korrastati laulu- ja tantsupeo traditsiooniga seotud kultuuriväärtuslikke paiku, meisterdati õueraamatukogusid ja aidati teadlasi nurmenukutalgutel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üks suuremaid talguid toimus sel aastal Stroomi rannas, kus puhastati rannaala ning ranna park sügisel maha jäänud lehtedest ja talvel kogunenud prahist. Talguliste tähelepanu juhiti ohule, mida tekitab rannale jäetud prügi, eriti plastprügi.

Teeme Ära talgupäeva kõrval oli Tallinnas ka heakorrakuu kõige rahvarohkem koristuspäev. Pealinna heakorrakuu traditsioon on tegelikult veel vanem kui Teeme Ära, sest heakorrakuuga alustati juba aastal 1991, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna ablinnapea Vadim Belobrovtsev ütles, et mida rohkem on selliseid ettevõtmisi, seda parem.

Inimesed on teadlikumad ja oskavad hinnata puhast loodust. "See kindlasti annab märku kõigile nendele, kes arvavad, et tuua oma prügi kusagile metsa kuuse alla või panna seda randa või otse merre, et see ei ole kõige parem käitumisviis. Ja ma näen, et see käitumismall tegelikult muutub. Ja ma arvan, et sellised üritused on põhjus, miks see niimoodi on," rääkis abilinnapea.

Stroomi randa ja ranna ümbrust käisid tallinlased meelsasti koristamas hoolimata sellest, et koristamise ajal hakkas vihma sadama.

"Mulle meeldib. Kui isa näiteks töötas oma töö juures ja koristas, siis mulle väga meeldis teda aidata," ütles Georg.

"Ma kõhklesin mitme variandi vahel, aga jah, paar päeva tagasi otsustasin, et tulen siia. Esitkes, Põhja-Tallinn on minu arust üks väga äge linnaosa Tallinnas ja kindel oli see, et ma talgupäeval osaleda tahan, sest ma olen mõned aastad korraldanud ja nüüd ma tundsin, et tahaks ka osalejana panustada kuidagi," rääkis Eve.

Teeme Ära talgupäeval koristasid kümned inimesed Patarei vangla, Lennusadama ja Noblessneri sadama alasid. Patareis koristati siseterritooriumi, mis on osa Eesti Mälu Instituudi ettevalmistatavast Patarei näitusealast "Kommunism on vangla". Näituseala avatakse rahvale külastamiseks 15. mail.

Teeme Ära talgud Patarei vangla, Lennusadama ja Noblessneri sadama aladel. Fotod: Sandra Vokk/Eesti Mälu Instituut

Ranna koristamise talgud toimuvad koostöös Helsingi, Turu ja Peterburiga. Helsingis ja Turus olid talgud laupäeval ning Peterburis läheb ranna koristamiseks 18. mail.

Tartus ühendati koristus kanuusõiduga

Selleks, et Emajõgi puhtaks saaks, ei piisa ainult kallaste koristamisest, seega ronis umbes 30 talgulist laupäeva hommikul kanuudesse, et alustada koristusretke Emajõel.

Ja kuigi Tartu taevas säras terve päev päike, möödusid need talgud siiski üsna vesiselt. "Ma käisin juba jalaga mudas ka ära ikkagi," ütles Kristiine Eliise.

Kuigi Emajõge koristatakse igal aastal talgupäeval ja vahel sagedaminigi, on jõest väljaveetava prügi hulk siiski alati märkimisväärne.

"Kole, kole saak, aga ma alguses kartsin isegi hullemat. Oli küll igasuguseid - krõpsupakkidest klaasikildude ja suitsukonideni ja kilekotid ja ehituspraht -, aga üldjoontes, ma arvasin, et me leiame isegi rohkem, et kõik tuleme niimoodi, et kotid ei mahu ja prügi täis," rääkis Ranno.

"Praegu on põhiliselt klaasikillud, kommipaberid, suitsukonisid meeletult palju. Suitsukonisid on hästi palju. Ja üks punt, kes on veel siin teiselpool jõge ootamas politseid, leidis neli laskmata padrunit. Varasematel aastatel - jalgratas, telekas, autorehve. Igasuguseid asju tuleb siit välja," kirjeldas Johan.

Aastatega on inimesed muutunud siiski teadlikumaks ja nii palju prügi kui veel neli-viis aastat tagasi täna jõest enam välja ei tooda.

Talguliste sõnul on suur osa selle juures kindlasti ka igakevadisel talgupäeval, kuhu ikka ja jälle tagasi tullakse.