"Vaidlusaluses riigihankes oli hankedokumentide kohaselt pakkumuste esitamise tähtpäev 21. jaanuar. Vaidlustuskomisjon teeb otsuse vaidlustuse rahuldamise kohta vahetult enne pakkumuste esitamise tähtpäeva, s.o. 16. jaanuaril. Seega oleks hankemenetluse jätkumisel vaidlustusmenetluse ajal vaidlustuskomisjoni otsuse ning pakkumuste esitamise tähtpäeva vahele vaid kaks tööpäeva," ütles maanteeameti riigihangete talituse juhataja Andry Palu ERR-ile.

Maanteeamet pikendas eelmisel nädalal hanke tähtaega 5. veebruarini.

"Vaidlustuskomisjoni otsust on võimalik edasi kaevata kümne päeva jooksul. Seega aega muutmata ei oleks olnud piisav tagamaks, et vaidlustaja jõuaks koostada ja esitada koos kaebusega esialgse õiguskaitse taotluse ning halduskohus jõuaks esialgse õiguskaitse korras hankemenetluse peatada," lisas Palu.

Kui hankija ehk maanteeamet ei oleks pakkumuste esitamise tähtpäeva edasi lükanud, siis oleks riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO) hankemenetluse peatanud, märkis Palu. "Vältimaks peatamist lükkas hankija pakkuste esitamise tähtaja edasi," selgitas ta.

Palu sõnul on varasem kohtupraktika näidanud, et juhul, kui pakkumuste või taotluste esitamise tähtpäev saabuks vaidlustusmenetluse ajal või kui vastav tähtpäev saabuks küll pärast vaidlustusmenetluse eeldatavat lõppu, kuid vaidlustajale ei jääks mõistlikku aega pöörduda vajadusel halduskohtusse riigihanke alusdokumentide vaidlustamiseks, leiab kohus, et riigihange peatamine on põhjendatud.

Lennuhanke üks võimalikke osalisi, Leedu lennufirma Transaviabaltika on esitanud taotluse lennuhange peatada ning VAKO teeb selle suhtes oma otsuse 16. jaanuaril. VAKO rahuldas juba novembri lõpus Transviabaltika taotluse, milles ettevõte soovis Tallinna-Kuressaare lennuhankes lennukitele seatud 20-aastase vanusepiirangu tühistamist. Seejärel otsustas maanteeamet muuta aga lennuhanke tingimusi nii, et lennukitele sätestatav vanusepiirang oleks uue hanke dokumentides juriidiliselt täpselt fikseeritud.

Maanteeamet saatis jaanuaris VAKO-le oma seisukoha, milles ei nõustus hanke peatamise taotlusega.

Teine võimalik osaleja Kuressaare lennuhankes, lennuettevõtte Nordica tütarfirma Regional Jet ei ole veel oma pakkumust esitanud, ütles firma esindaja Toomas Uibo esmaspäeval ERR-ile.