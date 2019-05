Poliitik Raivo Tamm: kõik ei saanud sellist Eestit nagu tahtsid

Poliitikasse läinud näitleja Raivo E. Tamme sõnul tuleb leppida tõdemusega, et kõik Eesti elanikud ei saanud sellist Eestit nagu nad tahtsid. Ta lisas, et see on igati loomulik ning positiivne on see, et suurel osal inimestel on julgus oma arvamus välja öelda ja olla kriitiline.

"Inimesed, kes nõukogude ajal peetud sünnipäevadel laulsid - ma tahaksin kodus olla, kui Päts on president - need inimesed ei saanud sellist Eestit, kus Päts on president. Laia labidaga öeldes, et ka mina pole saanud sellist Eestit nagu tahtsin. Ma tahan Eestit Tartu rahu sõlmimise järel olnud piiriga," rääkis Raivo E. Tamm ERR-i igakolmapäevases veebisaates "Otse uudistemajast" Toomas Sildamile antud usutluses.

Tamm nentis, et ideaalset ühiskonda polegi olemas. "Rahulolematust ja vingumist on igal juhul."

Eesti inimeste rahulolematus on Tamme sõnul kusagilt välja kasvanud, lisades, et praegu on Eestis väga huvitav ajajärk. "On ikka ette heidetud, et eestlased on kõigega nõus, tõmbavad rihma koomale ja küüru selga. Nüüd näeme, millised eestlased tegelikult on. Kui midagi ei meeldi, siis ütleb ta selle välja. Kunagi arvasime, et ei ütle. Midagi on hakanud ühiskonnas toimuma ... varem näis, nagu oleks toimunud euroremont ja Eestile küprok peale löödud aga nii ei ole," rääkis Tamm.

Tamm sõnas, et eestlaste seas leidub üksjagu võõraviha ja meenutades August Kitzbergi "Libahunti." "See pole uus asi, ühel hetkel see võimendub, teisel hetkel rahuneb. Kas seda hoiakut on vaja ümber kasvatada? Ei oska öelda, võib-olla on see üks võimalus, et me olemas oleme," lausus Raivo Tamm, kes poliitikuna tähte "e" oma nimes ei kasuta. "Poliitikasse ei läinud ma, kui näitleja vaid reservohvitser ja kodanik," sõnas Isamaaliidu nimekirjas riigikokku valitud Tamm.

Ka Euroopa Liit peab Tamme hinnangul olema erinevate riikide liit, mitte üks suur ühepalgeline ühendus. "Solidaarsust ei saa lõputult nõuda."