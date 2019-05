Trump: Hiina kaubanduskõnelejad tulevad Washingtoni lepet sõlmima

"Hiina andis meile just teada, et nad tulevad USA-sse lepet sõlmima," säutsus Trump Twitteris, viidates asepeaminister Liu He juhitud kaubandusdelegatsioonile.

"Vaatame seda asja, aga ma olen väga õnnelik aastas 100 miljardi dollari jagu tariifidega, mis USA riigikassat täidavad. Suurepärane USA-le, mitte hea Hiinale!" märkis Trump.

Valge Maja teatas sel nädalal, et Hiina on pärast kuid läbirääkimisi taganenud antud lubadustest ja seetõttu tõstab USA reedel tollimaksu 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele 10 protsendilt 25 protsendini.

The reason for the China pullback & attempted renegotiation of the Trade Deal is the sincere HOPE that they will be able to "negotiate" with Joe Biden or one of the very weak Democrats, and thereby continue to ripoff the United States (($500 Billion a year)) for years to come.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2019