ERR Washingtonis | Professor: USA-Hiina kaubanduslepe toob lihtsalt vaherahu

Hiina läbirääkijad reisisid Washingtoni vaatamata sellele, et kahe riigi kaubandustüli on taaskord hoogustunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reedest peaksid 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele hakkama kehtima 25-protsendilised tariifid. USA president Donald Trump teatas sellest üllatuslikult möödunud nädala lõpus, kuigi hiljuti olid teised valitsusametnikud andnud märku, et kaubanduskõnelused lähevad hästi ja peaksid peagi lõppema.

Trumpi arvates ei tehtud aga edusamme piisavalt kiiresti.

"Me ei anna alla enne, kui Hiina lõpetab meie töötajate petmise ja töökohtade varastamise ja see on see, mis hakkab juhtuma. Vastasel juhul me ei pea nendega äri tegema," rääkis Trump.

Analüütikud arvavad, et tollimaksudega üritab Trump Hiinale survet avaldada. Hiinlased ei ole aga eriti agarad järeleandmisi tegema, kuigi kaubandussõda on nende majandusele halvasti mõjunud.

George Washingtoni ülikooli professori Robert Sutteri sõnul on oluline rõhutada, et kaubandusvaidlused on tegelikult väike osa suuremast vastuolust, milleks on võitlus kõrgtehnoloogiaettevõtete domineerimise üle.

"Ma ei usu, et kokkulepe midagi väga lahendab. Ma arvan, et saavutatakse lihtsalt vaherahu," ütles Sutter.

Hiina on juba öelnud, et kui tollimaksud hakkavad reedel kehtima, siis nad kavatsevad astuda vastusamme. See võib oluliselt mõjutada USA põllumajandust ja tähendada kõrgemaid hindu ka tarbijatele.

"See kahjustab majandust siin ja see kahjustab majandust Hiinas, aga ma ei tea, kuidas lõpetada Hiina petmine, kui keegi neile vastu ei astu," ütles vabariiklasest senaator Lindsey Graham.

USA aktsiaturud on tariifide ootuses läinud samuti langussesse.