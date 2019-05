Ühendriikide president Donald Trump kohtus riigi kaubandusvoliniku (USTR) Robert Lighthizeri ja rahandusministri Steven Mnuchiniga pärast nende esimest kohtumist Hiina delegatsiooniga ja pooled "leppisid kokku jätkata arutelusid homme hommikul USTR-i" büroos, teatas Valge Maja avalduses.

Lighthizer ja Mnuchin pidasid Hiina delegatsiooni juhtiva asepeaministri Liu He´ga ka tööõhtusöögi, lisas Valge Maja.

Eesti aja järgi reede hommikul kell 7 (USA idarannikul kesköö) jõustus USA otsus tõsta 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupade imporditolli 10 protsendilt 25 protsendile.

Trump ütles neljapäeval, et sai just "ilusa kirja" Hiina ametikaaslaselt Xi Jinpingilt ja kaubandusleppe sõlmimine on endiselt võimalik.

"See on täiesti teostatav. Ma sai eile öösel president Xi käest väga ilusa kirja. Tehkem koostööd ja vaatame, kas me saame midagi korda saadetud," kiitis Trump ajakirjanikele Valge Maja juures.

Läbirääkimised algasid pärast seda, kui USA ja Hiina tõstsid mullu suvel tariife 360 miljardi dollari väärtuses teineteise kaupadele. Keskne küsimus on Washingtoni etteheide Pekingi ebaõiglastele kaubandustavadele, sealhulgas ülemäärane riigiabi, tehnoloogia varastamine ja turuligipääsu piiramine.

Hiina lubas rakendada USA tollidele vastumeetmeid

Hiina lubas reedel rakendada vajalikke vastumeetmeid pärast seda, kui jõustus USA imporditollide tõus suures ulatuses riigi kaupadele.

"Hiina kahetseb sügavalt seda, et on sunnitud rakendama vastumeetmeid," teatas Hiina kaubandusministeerium avalduses. Samas avaldas Hiina lootust, et USA teeb omalt poolt vastusamme, et kaubandustüli läbirääkimiste teel lahendada.

USA ja Hiina läbirääkijad lõpetasid neljapäeval Washingtonis kaks päeva kestnud kaubanduskõnelused tulemusteta.

Valge Maja: Trump pakkus toetust Hiinas vahistatud Kanada kodanikele

Trump pidas neljapäeval Kanada peaministri Justin Trudeau´ga telefonivestluse ja pakkus oma toetust Hiinas kinnipeetud Kanada kodanikele, teatas Valge Maja.

Hiina võimud hoiavad kinni nelja Kanada kodanikku, kellest kaks on uimastikaubitsemise eest surma mõistetud.

Ülejäänud kaks on endine Kanada diplomaat Michael Kovrig ja ärimees Michael Spavor, kelle vahistamises näevad vaatlejad vastukäiku Hiina tehnoloogiahiiu Huawei finantsjuhi Meng Wanzhou vahistamisele Kanadas USA vahistamismääruse alusel.

"President väljendas vestluse käigus Ühendriikide kindlat pühendumist Kanada jõupingutuste toetamisele tagada praegu Hiinas kinni hoitavate Kanada kodanike õiglane kohtlemine ja vabastamine," teatas Valge Maja avalduses.

USA president ja Kanada peaminister arutasid ka kaubandusläbirääkimisi Hiinaga ja uut Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingut, seisis avalduses.