Trump: USA-Hiina kaubandusleppeks on väga head võimalused

Jaapanis visiidil viibiv USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et USA ja Hiina kaubanduskokkuleppe saavutamiseks on väga head võimalused.

"Usun, et kunagi tulevikus on Hiinal ja Ühendriikidel suurepärane kaubanduslepe, me ootame seda," ütles Trump pärast kohtumist Jaapani peaministri Shinzo Abega.

Hiina välisministeeriumi esindaja Lu Kang ütles pärast Trumpi avaldust, et kaubanduskõnelused Ühendriikidega peavad põhinema vastastikusel usaldusel ja võrdsusel.

"Oleme alati leidnud, et erimeelsused mis tahes kahe riigi vahel tuleb lahendada sõbralike läbirääkimiste ja konsultatsioonide teel," ütles ta.