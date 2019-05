Leht: Trumpi advokaat Giuliani läheb Kiievisse Zelenskiga kohtuma

USA presidendi Donald Trumpi advokaat Rudolph Giuliani kavatseb lähipäevil väisata Kiievit, et veenda uusi võime mitte lõpetama uurimist, mis on tema arvates kasulik USA presidendile, kirjutab New York Times.

"Me ei sekku valimistesse, me sekkume uurimisse, milleks meil on õigus," ütles Giuliani usutluses ajalehele New York Times.

Ajalehe andmetel kavatseb Giuliani kohtuda Ukraina presidendiks valitud Volodõmõr Zelenskiga ja veenda teda hoogustama uurimisi, mis võivad anda uut teavet Trumpi huvitavates asjades.

Esimene käsitleb eriprokurör Robert Muelleri Vene sekkumist puudutava uurimise lätteid, teine USA endise asepresidendi Joseph Bideni poja Hunter Bideni sidemeid Ukraina gaasiettevõttega.

"Midagi seadusvastast selles ei ole. Keegi võib pidada seda kohatuks. Ja see ei ole välispoliitika - ma palun neid uurida asja, mida nad juba uurivad, ja mille uurimise teised inimesed soovitavad neil lõpetada. Ma ei kavatse anda neile alust seda seda lõpetada, sest minu klient on sellest väga huvitatud ja see võib osutuda väga kasulikuks meie valitsusele," rõhutas Trumpi advokaat.

Kohtumisel Zelenskiga lubas Giuliani tollele rääkida, mida ta teab "teda (Zelenskit) ümbritsevatest inimestest ja kui tähtis on viia läbi täisväärtuslik ja õiglane uurimine".

Giuliani sõnutsi toetab Trump igati Zelenski pingutusi Ukrainas, täpsustamata, kas Trump on teadlik tema kavandatavast kohtumisest Ukraina peatse presidendiga.

"Olemuslikult ta teab, mida ma tema advokaadina teen," märkis ta.