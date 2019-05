"Esialgu ei ole sada protsenti saanud, kuid igaüks peab mõtlema, mida ta teeb. Teoreetiliselt on selline oht olemas, tegelikku ma täna ei näe. Me teeme tööd selle nimel, et seda ei juhtuks. Kui see juhtub, on see halvim, mis USA-Ukraina partnerlusega juhtuda saab," lausus Klimkin Brüsselis vastuseks küsimusele, kas Ukrainast ei ole saanud USA presidendivalimiste pantvangi.

Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ihuadvokaadi Rudy Giuliani Ukraina külastamise plaanist loobumise kohta ütles ta: "Alati on inimesi, kes tahavad mängida mänge, mõistmata kes neis osalevad ja millised on neis reeglid".

Välisminister lisas, et Ühendriikides tuleb säilitada kahe erakonna konsensus Ukraina osas.

USA järgmine president valitakse 3. novembril 2020.

Trumpi advokaat Giuliani loobus Ukrainasse reisimise plaanist

Trumpi ihuadvokaat Rudy Giuliani loobus plaanist külastada Ukrainat, kus ta plaanis ärgitada Ukraina võime alustama uurimisi USA demokraatide vastu.

"Otsustasin..., et ei lähe Ukrainasse," lausus Giuliani reede hilisõhtul telekanalile Fox News.

"Ma ei lähe, sest minu arvates satun inimeste grupile, kes on presidendi vaenlased..., mõnel juhul USA vaenlased ning ühel juhul ka juba süüdi mõistetud isik, kelle puhul tuvastati seotus demokraatide abistamisega 2016. aasta (USA presidendi)valimistel," lausus ta.

Giuliani ütles varem, et sõidab lähipäevil Kiievisse ning ärgitab seal valitsust uurima eriprokurör Robert Muelleri Venemaa valimissekkumise uurimise lätteid ning endise asepresidendi Joe Bideni poja seotust Ukraina oligarhi omatud gaasifirmaga.

Joe Biden on praegu demokraatide presidendikandidaatidest suurima toetusega. Bideni valimiskampaani rõhutab, et Biden ning tema poeg Hunter pole teinud midagi kohatut.

Demokraadid pidasid Giuliani plaanitud reisi ilmselgeks katseks otsida välisriigi abi kasu lõikamiseks USA sisepoliitikas.

Giuliani plaan oleks teostumisel tekitanud pretsendenditu olukorra - USA presidendi advokaat otsib välisriigi abi oma sisepoliitiliste rivaalide mustamiseks. Demokraatide jaoks lõhnas see nagu Venemaa sekkumine 2016. aasta USA presidendivalimistesse.

Presidential attorney Rudy #Giuliani cancels planned trip to Kyiv to get #Ukraine to meddle in US domestic politics because he becomes concerned that it might look like he was traveling to Kyiv to get Ukraine to meddle in US domestic politics. — Steven Pifer (@steven_pifer) May 11, 2019

Ukrainas on olukorras süüdistatud aga eelkõige riigiprokurör Juri Lutsenkot, kes on mures võimalike temavastase süüdistuste pärast, mis võivad järgneda uue presidendi Volodõmõr Zelenski ametisse asumisele. Samuti olevat ta Giulianit eksiteele viies üritanud näidata president Petro Porošenko meeskonda Trumpi silmis paremas valguses.