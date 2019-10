Ärimehed Lev Parnas ja Igor Fruman arreteeriti seoses New Yorgi osariigis menetluses oleva juhtumiga, mis puudutab poliitilise kampaania finantsreeglite rikkumist, vahendasid Vox ja Reuters neljapäeval Manhattani prokuratuuri pressiesindaja sõnu.

Tegemist on järjekordse arenguga skandaalis, mille raames süüdistatakse Trumpi ja tema liitlasi Ukraina survestamises, et seal algatataks juurdlus demokraadist presidendikandidaadi Joe Bideni poja Hunter Bideni suhtes. Survestamissüüdistuste tõttu on Demokraatliku Partei kontrolli all olev kongressi esindajatekoda alustanud Trumpi vastu tagandamisjuurdlust.

Parnas on Ukraina päritolu ärimees. Kinnisvarainvestor Fruman on sündinud Valgevenes. Meedia andmetel tutvustasid nad Bideni kohta kahjustavat informatsiooni otsivat Giulianit Ukraina poliitika- ja äriringkondadele. Varem on meediasse jõudnud ka väited, et Ukrainas kontaktide saamiseks on Giuliani suhelnud ka hetkel finantskuritegude eest vanglas viibivat Trumpi endist kampaaniajuhti Paul Manaforti.

Wall Street Journal on kaht meest kirjeldanud kui doonoreid, kes andsid raha Trumpi toetavale fondile, mis on aidanud kaasa ka Giuliani püüdlustele Bideni järel maad kuulata. Poliitilist rahastamist jälgivad mittetulundusühingud on mehi poliitilise kampaania rahastusreeglite rikkumises süüdistanud juba varem ning sellel teemal on esitatud ka kaebusi.

Mehi esindav advokaat John Dowd ei soovinud teemat veel avalikult kommenteerida. Parnas ise tunnistas eelmisel kuul Reutersile, et Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) on teda uurinud, kuid põhjust ta ei täpsustanud.

Allikate sõnul olid Parnas ja Fruman parajasti Viini suunduvale lennukile minemas, kui nad võimuesindajate poolt kinni peeti.