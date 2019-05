Ajakirjanik Le Peni visiidi mõjust Eesti mainele: väike vürtsikas detail on juures

Loonurm arutles "Ringvaates" selle üle, millisena paistab Eesti välismeedias pärast Le Peni visiiti ja EKRE liikmete reljeefseid ütlemisi.

Loonurme sõnul jääb Eesti Le Peni visiidi kajastustes välismeedias pigem tagaplaanile.

"Eks välismeedia ju nopib kõik üles igalt poolt. See on üks selline väike väga vürtsikas detail jälle juures. Aga eks ta rohkem puudutab Marine Le Peni. Nii palju kui mina välismeediat ka uurisin, nii prantsus- kui ka ingliskeelset meediat, siis seal on peaosas ikka Marine Le Pen. Loomulikult, nad viivad Eesti ka samasse konteksti, aga peaosatäitja on ikkagi Le Pen," rääkis ta.

Loonurm osales ise ka Le Peni pressikonverentsil, mis oli tema sõnul väga emotsionaalne. "Mina oma karjääri jooksul ei ole kunagi veel olnud sellisel pressikonverentsil, kus oleks nii palju emotsionaalseid väljaütlemisi, kus ajakirjanike küsimuste kohta jagati hinnanguid, nii Jaak Madisoni kui ka Marine Le Peni poolt. See oli väga ainulaadne kogemus kindlasti," selgitas ta.

Loonurme hinnangul on Le Peni kommunikatsioon väga oskuslik. "Olles nii mõndagi pressikonverentsi juba näinud ka, siis natuke selline tunne on, et seal on päris suur osa kommunikatsioonil ja läbimõeldud käitumisviisil," lisas ta.