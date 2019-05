Prantsusmaa meedias pälvis teravat kriitikat foto, kus Rahvusliku Liidu juht Marine Le Pen ja EKRE rahvasaadik Ruuben Kaalep teevad riigikogu hoones kahemõttelist käežesti. Le Pen kinnitas hiljem, et foto on tema soovil Kaalepi sotsiaalmeediakontolt eemaldatud, ning selgitas, et ei olnud teadlik käežesti tähendusest.

Fotol teevad Kaalep ja Le Pen käemärki, mis on algselt tähendanud "OK", kuid mida on hiljem hakatud, eelkõige USA paremäärmuslaste ringkondades, kasutama valgenahaliste ülemvõimule viitamiseks, vahendavad FranceInfo, BFMTV ja AFP.

"Ma tegin selfie tema soovil koos käemärgiga, mis minu jaoks tähendab OK-d. Mulle selgitati hiljem, et märgil võib olla ka teine tähendus. Kohe, kui ma sellest teada sain, nõudsin ma koheselt, et foto aktivisti Facebooki-kontolt eemaldataks," selgitas Le Pen uudisteagentuurile AFP.

"Ma ei ole kunagi kuulnud selle triviaalse käemärgi teisest tähendusest," lisas Le Pen.

Marine Le Pen osales teisipäeval Tallinnas koos mitme teise Euroopa poliitikuga Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kohtumisel, kus arutati võimaliku uue fraktsiooni loomist Euroopa Parlamendis pärast eurovalimisi.

Praeguseks on foto Kaalepi sotsiaalmeediakontolt kustutatud. Sama käežesti on Kaalep riigikogus teinud ka varem ning pälvinud sellega nii tähelepanu kui ka kriitikat. Ise on ta käežesti iseloomustanud kui "hea tuju märki".

Teema tõstatus ka riigikogu infotunnis

Reformierakondlane Urmas Kruuse tõstatas Kaalepi käemärgi ja Le Peni teema kolmapäeval riigikogu infotunnis.

"Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud Mart Helme! Kindlasti üks demokraatia väljendus ja aluspõhimõtte väljendus on siin ka saalis, kus rahva poolt valitud saadikud teostavad rahva esindatust ja viivad ellu väga olulisi otsuseid. Sellel uuel istungjärgul või sellel uuel koosseisul me märkasime seda, et meie uus liige Ruuben Kaalep näitas väga selgelt vastuolulist käemärki, mida ülemaailmselt mõistetakse väga palju valge rassi ülemvõimu märgina. Siis, kui valitsuse liikmed astusid ametisse, siis lausa kaks ministrit kasutasid seda sama märki. Eile külastas meid väga vastuoluline poliitik Euroopast – Le Pen –, kelle seotus venemeelsusega on väga ilmne ja arusaadav väga selgelt kodumaal, aga tuleb välja, et teie seda siin meil Eestis ei mõista. Ruuben Kaalep tegi temaga eile samasuguse selfi ja nüüd on selgunud, et kui see pilt läks üles ja Le Pen kodumaale tagasi jõudis, siis küsiti ta käest, et kas te olete ikka aru saanud, mida te demonstreerite. Ja peale seda, kui tema käest seda küsiti, palus ta selle pildi ära koristada. Kas te nüüd mõistate, kas te vähemalt nüüd mõistate ja saate aru sellest, mismoodi võib ühiskonda lõhestada ja häirida selliste märkide kasutamine selles kohas, mis on rahva poolt valitud? Kas te tunnistate, et see läks üle piiri ja see oli väga halb nali? Ma väga loodan, et te nägite ka mošeetulistaja filmi antud esmaspäeval rahvusringhäälingus ja mõtlesite selle üle veel järgi. Aitäh!" rääkis Kruuse.

"Aitäh! Ei mõista, ei tunnista, ei vabanda, ei lase liberaalidel ette kirjutada endale, mida tohib ja mida ei tohi. See on teie tõlgendus aastakümneid kasutusel olnud okei-märgist, see on teie perverteeritud tõlgendus aastakümneid kasutusele olnud okei-märgist. Ei tunnista, ei lase endale dikteerida, ei lase ennast tsenseerida. Unustage ära! Selge? Aitäh!" vastas siseminister ja EKRE esimees Helme.