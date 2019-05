Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski küsis infotunnis Helmelt, milline on valitsuse seisukoht Eesti-Vene piirilepingu tuleviku kohta.

"Selles valitsuses 2005. aastal sõlmitud piirilepingu osas konsensus puudub. Kaks valitsuse osapoolt, Isamaa ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, on seisukohal, et see piirileping ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi sünnitunnistuse ehk 1920. aasta Tartu rahulepinguga ja sellest tulenevalt ei ole ka konsensust selle 2005. aastal allkirjastatud – isegi ma ei ütleks, et sõlmitud, vaid allkirjastatud – lepingu ratifitseerimisega edasimineku osas," vastas Helme.