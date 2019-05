Paide piimatööstuse rajamine algab esialgu kavandatust hiljem

E-Piim pidas Paide uuele piimatööstusele laenuraha saamiseks raskeid läbirääkimisi pool aastat, mis tipnes sellega, et E-Piim pidi kodupanka vahetama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

E-Piim Tootmise juhatuse liige Jaanus Murakas ütles, et Eesti pangandus on praegu teatud mõttes turbulentne. Seda nii rahapesuskandaalide tõttu kui ka seepärast, et Luminori tekkimise kaudu on kaks suurt Skandinaavia panka sisuliselt siinselt turult lahkunud.

"Need kaks asja kokku ei ole meie suhtes hästi ajastunud," tõdes Murakas.

Paide uus piimatööstus maksab 100 miljonit eurot. PRIA toetus on 15 miljonit ja kogu projekti laenuvajadus 68 miljonit, mille tagab LHV Pank. Lisaks tuli E-Piimal leida 10 miljonit omakapitali laadseks tagatisrahaks ja see saadakse LHV Varahalduselt.

"See on ka meie jaoks esimene kogemus Eestis pensionifondide või varahalduste raha kasutamisega. Oleme tõesti väga õnnelikud, et eelmise nädala lõpus LHV Varahaldus meile sobiva pakkumise esitas," lausus Murakas.

Hanked seadmete ostuks ja ehitaja leidmiseks on tehtud ja kuna kõik takistused tehase rahastamiseks on nüüd kõrvaldatud, asub E-Piim hankijate ja ehitaja Nordeconiga lepinguid sõlmima.

Paide uue juustuvabriku ehitust loodetakse alustada sügisel. E-Piima praeguses juustutööstuses Põltsamaal seisavad aga ees suured ümberkorraldused: kui uus tehas tööle hakkab, lõpetab Põltsamaa juustutööstus juustu tootmise.

"Põltsamaal on meil küll 2015. aastal rajatud uus ja moodne pakketsehh, pakketsehhi tegevus Põltsamaal igal juhul jääb alles," lisas Murakas.

E-Piima Järva-Jaani tsehhis jätkub demineraliseeritud vadakupulbrite tootmine, sest ettevõttel on õnnestunud edukalt jõuda Hiina turule.