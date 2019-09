"Ehitusleping on sõlmitud, tööd algavad peatselt ning kõrgtehnoloogiline piimatööstus avab Paides uksed tõenäoliselt 2022. aasta kevadel," ütles E-piima juht Jaanus Murakas pressiteate vahendusel. Tööstuse toorpiima vastuvõtuvõimsus on 1000 tonni päevas ja 85 tonni kontsentreeritud vadakut päevas. Statistikaameti andmeil toodeti eelmisel aastal Eestis 797 624 tonni piima, mis teeb päevatoodanguks üle 2100 tonni.

"Paide tehase toodang on suunatud ennekõike ekspordiks: selle võimsus saab olema 33 000 tonni erinevaid juuste ja 30 000 tonni vadakupulbrit aastas," lisas Murakas.

Paidesse rajatava E-piima tehasekompleksi kuuluvad kahekorruseline administratiivhoone, ühekordses mahus tootmispind ning seitsmekorruseline pulbritööstuse hooneosa, kokku suletud brutopinnaga 32 446,9 m2. Hoone peaprojekteerija on Novarc Grupp AS. Hoone on vaatamata oma suurusele küllalt liigendatud, mis võimaldab arhitektuurselt hoonemahtusid rõhutada. Üldine tonaalsus on hele, peamiseks fassaadimaterjaliks on kolmekihilised teraskattega valged SW-paneelid. Aktsendiks on võilillekollased avatäited ja aknaraamid ning välistreppide kandurid ja laadimissildade ümbrised.

Tehasehoonesse sissepääs on ette nähtud administratiivploki kaudu, mille sissepääsukorrusel paikneb fuajee, tehasetöötajate riietusruumid ja puhkeruumid ning söökla. Eraldi riietusruumid on tootmisala töötajatele ning lao- ja logistika-ala töötajatele.

Tootmine paikneb reeglina hoone ühekordses mahus hoone keskosas ning kagutiivas. Täielikult mitmekorruseline on pulbritööstuse hooneosa, mille suuremahuliste kuivatitornide tehnoloogia on paigaldatud lisaks põhikorrustele veel täiendavalt viiele tehnoloogilise korrusele, kokku pn seal seitse korrust, millest kõrgeim ulatub ligi 32 meetri kõrguseni. Kuivatitornide tasapinnad on ühendatud läbiva trepikoja kaudu ning hädaväljapääsuks on ette nähtud hooneväline vahemademetega varustatud redel.

"Eestis on investeeringud tööstusesse, tehasehoonetesse pigem harvad, mistõttu on mul selle lepingu üle eriti hea meel. E-Piima tehasekompleksi ehitus on kindlasti üks suuremaid investeeringuid Eesti tööstusesse viimaste aastate jooksul," sõnas Nordecon AS-i juhatuse esimees Gerd Müller. "Ehitustehniliselt on kindlasti põnev väljakutse: juba hoone kogupindala on väga suur, rohkem kui 30 000 ruutmeetrit ning seitsmekorruselise hoones hakkavad koos olema mitme eri funktsiooniga tootmis-, tehno- ja laoruumid. Tehasehoonete ehitamise teeb kindlasti põnevaks ja eriliseks kogu protsessi vältel tootmisseadmete ja nende paigaldusega arvestamine," lisas Müller.

Allkirjastatud lepingu kohaselt algavad ehitustööd 2020. aasta alguses ning lõppevad 2022. aasta kevadel. Projekti maksumus on 29 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.

E-Piim on Järva maakonnas Järva-Jaanis tegutsev piimaühistu, mille esimene meierei avati 1910. aastal Põltsamaal ja teine avati 1911. aastal Järva-Jaanis. E-piim Eesti üks suuremaid juustu- ja võitootjaid ning Eesti suurim juustueksportija. Ettevõttel on kolm tütarettevõtet: E-Piim Transport OÜ, Dessert AS ja E-Piim RU, mis asub Peterburis.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.