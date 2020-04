Leedu piimatööstuse liit hoiatab, et Balti riikide piimatootjate vahel võib puhkeda piimasõda.

"Leedu põllumajandusministeeriumi alla kuuluv veterinaaramet astub samme, mis võivad täielikult peatada kõrgekvaliteedilise piima impordi Lätist ja Eestist, kukutades sellega kokku kogu Leedu piimandussektori ja tuues kaasa piimasõja Balti riikide vahel," vahendas Läti rahvusringhääling Leedu piimatootjate liidu Pieno Centras avaldust.

Liidu juht Egidijus Simonis ütles, et riigi suuremate piimatootjateni on jõudnud informatsioon, et veterinaarameti inspektorid saabuvad võtma proove teistest Balti riikidest imporditud piimast ning proovid saadetakse erakorraliselt laborisse analüüsimisele. Praegu testivad kõik ettevõtted ise kõiki piimasaadetisi.

"Sellest ilmneb tõsine oht, et ülemäärast testimist kasutatakse ära selleks, et keelata piimaimport Lätist ja Eestist. See võib kukutada kokku mitte ainult Leedu töötleva tööstuse, vaid kogu piimandussektori, samuti piima tootvad põllumajandusettevõtted," ütles Simonis.

Lätist ja Eestist imporditud piim moodustab kolmandiku Leedu piimatööstusettevõtetes kasutatavast piimast. Leedu piimatööstus on Balti riikide suurim.

Osades ettevõtetes, mille tootmine nõuab kõrgekvaliteedilist toorainet, ulatub Läti ja Eesti piima osakaal koguni 70 protsendini, sest nende riikide piima kvaliteet on kõrgem võrreldes Leedu enda farmide omaga.

Simonise sõnul võib piimaimpordi tõkestamine viia koguni Balti riikide piimasõjani, sest see võib tuua kaasa tõsised tagajärjed Leedu naaberriikidele, kellel pole piisavat võimekust kogu neis riikides toodetud piima töötlemiseks.

Pieno Centras teeb ettepaneku lükata planeeritud testimine karantiiniaja lõpuni edasi, et koroonaviiruse leviku riski vähendada.

"Samuti me kutsume üles kontrollima mitte ainult imporditud, vaid kogu töötlemata piima, eriti vahendajatelt saadud piima, mille varasemad testid olid kõige kehvemate tulemustega," lisas Simonis.