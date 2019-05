Emor: europarlamenti pääseb kaks Reformierakonna ja kaks SDE saadikut

Postimehe tellitud Kantar Emori uuring näitab, et Euroopa Parlamenti jõuavad Eestist kaks Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide kandidaati ning ülejäänud kaks kohta jaotuvad Keskerakonna ja EKRE vahel, kuid toetuste vahed on napid, mistõttu on võimalik ka teistsugune tulemus.

Kaheksa populaarsemat kandidaati on reedel avaldatud ning 20.-23. maini veebis läbi viidud küsitluse andmeil järgmised (protsenti):

Marina Kaljurand (SDE) 17,

Andrus Ansip (RE) 10,

Urmas Paet (RE) 9,

Raimond Kaljulaid 9,

Yana Toom (KE) 8,

Jaak Madison (EKRE) 7,

Riho Terras (I) 5,

Igor Gräzin (K) 4.

Erakondadest võidab selle uuringu andmeil valimised Reformierakond, keda mai teises pooles toetas 23 protsenti küsitletutest. Samas on oravate toetus võrreldes kuu esimese poolega märkimisväärselt ehk viie protsendipunkti võrra langenud ning ka Reformierakonna esinumbri Andrus Ansipi toetus on nelja protsendipunkti jagu väiksem kui maikuu alguses.

Uuringu põhjal kohata jääva Isamaa toetus on samas poole kuuga kaheksalt protsendilt üheksale liikunud ning ka esinumber Riho Terras on kasvatanud oma toetust ühe protsendipunkti võrra, viiele protsendile, mis võib tähendada, et ohus on hoopis EKRE koht, märgib ajaleht.