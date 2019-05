Tarkvaraettevõte Google lõpetas oma koostöö Hiina mobiilside tehnika tootjaga Huawei, mis puudutab riist- ja tarkvara tarneid ja tehnilisi teenuseid, välja arvatud need teenused, mis on Androidi operatsioonisüsteemi kaudu kättesaadavad avalikkusele. Google järgib sellega USA valitsuse suuniseid Huawei tegevuse piiramiseks.

"Me järgime korraldusi ning uurime nende otsuste mõjusid," ütles Google'i pressiesindaja uudisteagentuurile Reuters. "Meie teenuste tarbijatele, kes kasutavad Huawei seadmeid, jäävad Google Play kaudu saadavad teenused ja Google Play Protect turvateenused endiselt kättesaadavaks," lisas Google'i esindaja. Seega saavad Huawei nutiseadmete omanikud jätkata Google'i pakutavate rakenduste kasutamist ja uuenduste laadimist.

Google'i seatud piirangud võivad aga hakata raskendama Huawei nutitelefonide äri väljaspool Hiinat, kuna firma kaotab ligipääsu Google'ile kuuluva operatsioonisüsteemi Android uuendustele. Samuti ei saa uued Huawei telefonid, mis kasutavad Androidi, enam ligipääsu Google'i populaarsetele teenustele nagu Google Play Store, Gmail ja YouTube.

"Huawei saab ainult võimaluse kasutada Androidi avatud litsentsiga versiooni, ega pääse enam Google'i teenustele ega omanikurakendustele," ütles teemaga kursis olev allikas Reutersile.

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi administratsioon lisas Huawei neljapäeval sanktsioonidealuste ettevõtete nimekirja, mis muudab sellele äritegemise USA ettevõtetega väga keeruliseks. Huawei suutlikkuse oma tegevust jätkata on pannud kahtluse alla ka eksperdid, mis viitavad USA kiibitoootjatele nagu Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc ja Broadcom seatud piirangutele Hiinaga äriajamisel.

Huawei on sattunud lääneriikides tähelepanu alla seoses sellega, et 5G sidevõrkude rajamisega on tekkinud kahtlused, mille kohaselt Hiina firma võib pakkuda oma riigi luurele võimalust sidevõrke enda huvides kasutada. Samas on muutnud üha teravamaks USA ja Hiina vahelised kaubandusvaidlused.