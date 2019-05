USA välisminister Mike Pompeo ütles, et USA tahab harida oma partnereid ohtudest, mida kujutab Huawei pakutud 5G võrgu kasutamine, kuid liitlased teevad lõpuks oma ostuotsused ise.

Pompeo rääkis sellest reedel Berliinis Saksa välisministri Heiko Maasiga antud pressikonverentsil, vahendas Reuters.

Pompeo hoiatas, et USA võib keelduda jagamast inimesi või rahvuslikku julgeolekut puudutavaid andmeid, kui ei usalda Saksamaal kasutatavaid võrke.

"Nad teevad ise oma suveräänseid otsuseid, kuid me räägime nendega avatult ohtudest. Huawei puhul on mure selles, et neid ohte pole võimalik kuskil 5G võrgus vähendada," ütles Pompeo.

USA valitsus on korduvalt kutsunud Euroopa riike üles keelama Huawei pakutava tehnika kasutamise 5G võrkude väljaehitamiseks, väites, et Hiina võib kasutada Huawei tehnoloogiat spionaažis või kübersabotaažide korraldamiseks. USA suursaadik Saksamaal hoiatas märtsis oma kirjas Saksa valitsust, et Ameerika Ühendriigid võivad kaaluda luurekoostöö piiramist, kui Huaweil võimaldatakse osaleda 5G võrkude väljaehitamisel.

Saksamaa sideregulaator Bundesnetzagentur andis aprillis mõista, et ei kavatse hoolimata USA survest jätta Hiina tehnoloogiaettevõtet Huawei 5G võrkude väljaehitamisest kõrvale.

Huawei on USA väited tagasi lükanud, kuid mõni liitlane, näiteks Austraalia ja Uus-Meremaa on juba otsustanud järgida Ühendriikide suuniseid ja keelanud Huawei kaasamise oma telekommunikatsioonivõrkude mõnede osade väljaehitamisse.