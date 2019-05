USA presidendi Donald Trumpi sõnul on olemas hea võimalus, et Washington ja Peking sõlmivad kokkuleppe kaubandussõja lõpetamiseks ning see võib sisaldada ka lahendust musta nimekirja lülitatud telekomihiiu Huawei osas.

"Kui sõlmime leppe, siis ma kujutan ette, et sinna lülitatakse mingil viisil või kaubandusleppe mingi osana ka Huawei," lausus Trump ajakirjanikele, tehes teatavaks abi suurendamise kaubandussõjas kannatanud farmeritele.

"Huawei on midagi, mis on väga ohtlik," lisas Trump. "Vaadake, mida nad on teinud julgeoleku seisukohast, sõjalisest seisukohast. Väga ohtlik."

Trumpi kommentaarid olid vastupidised USA välisministri Mike Pompeo vaid mõni tund varem tehtud avaldusele, milles ta ütles, et Huawei ja kaubandusküsimused ei ole seotud.

Pompeo rõhutas telekanalile CNBC antud intervjuus, et Huawei küsimuses on kaks eraldi asja - "riikliku julgeoleku komponent" ja "jõupingutused loomaks õiglast vastastikku tasakaalustatud kaubandussuhet kahe riigi vahel".

"Meil on kohustus kaitsta Ameerika riiklikku julgeolekut. Meil on vajadus tagada, et me saame need kaubandusreeglid paika," rõhutas Pompeo.

Pompeo süüdistas ka Huaweid valetamises oma suhete kohta Hiina valitsusega. "Öelda, et nad ei tee koostööd Hiina valitsusega, on valeväide," lausus ta.

Huawei peadirektor Ren Zhengfei ei räägi tõtt ei ameerika rahvale ega maailmale, rõhutas Pompeo.

USA valitsus on kuulutanud Huawei ohuks riigi julgeolekule, sest kahtlustab, et Peking kasutab telekomiettevõtet luuretööriistana. Ta on otsustanud piirata Ühendriikide firmade äritegevust Huaweiga ning on ärgitanud ka liitlasi piirama ettevõtte 5G tehnoloogia kasutamist.