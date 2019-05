USA andis äsja Huaweile 90 päeva ajapikendust ning piirangud rakenduvad augusti keskpaigast. Roonemaa sõnul see Huawei jaoks eriti midagi ei muuda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Huawei praegused kliendid saavad Google'i rakendusi ikka kasutada, kuid võib juhtuda, et turvauuendused jõuavad klientideni viivitusega. Piirangud puudutavad selgemalt uusi Huawei telefone. Huawei ei kaota täielikult ligipääsu Androidile, kuna Android on avatud lähtekoodiga programm. Kuid Huawei jääb ilma Google'i mobiilirakendustest. Nende hulgas on näiteks Youtube ja Google Maps.

"Huawei on väga suur telefonitootja, ta on ikkagi maailmas seal number kaks või kolm ja Eestis ka number üks või kaks, ma arvan, sõltuvalt operaatorist pigem kaks, Samsung on ees. Nii et tegemist on ikkagi väga suure telefonitootjaga ja nende jaoks ikkagi muutub ülimalt keeruliseks tulla nüüd välja telefonidega, mis võib-olla maksvad seal 700, 800, võib-olla 1000 eurot ja öelda, et vaadake kogu seda Google-asjandust, kogu äpi poodi, mitte midagi ei ole, see on üliraske," selgitas Geeniuse vastutav väljaandja Henrik Roonemaa.

Kuigi USA lükkas piirangu Huaweile augusti keskpaigani edasi, siis Roonemaa sõnul see tegelikult saabuvat olukorda ei muuda. Huawei saab edaspidi kasutada ainult Androidi avatud versiooni.

"Kui inimene ostab telefoni, siis ta tahab, et kõik tema podsäpid, instagrammid, facebookid, mis iganes ta sinna paneb, et nad oleksid olemas - ja seal ei ole. Kui seal ei ole isegi äpipoodi, siis sul ei ole isegi äppe ja kui turul ikkagi konkurentsi ja valikut on, siis ma arvan, et on väga raske veenda, miks ta peab minema seda Huaweid ostma," rõhutas ta.



Huawei on pärast keeldu andnud ametlikult teada, et kõik praegu müüdud Huawei ja Honori telefonid saavad edasi turvauuendusi. Uute telefonide tarkvara ja võimaliku üldise müügilanguse kohta vastavad Eesti operaatorid samamoodi.

"Huawei on täna meile kinnitanud, et kõik turvauuendused ja ka müügijärgne teenindus nendele seadmetele, mis täna on klientidel käes ja mis täna on müügis, kõik toimib nii, nagu peab," ütles Tele2 turundusdirektor Ines Estrin.

Välismaised analüütikud on öelnud, et oma tarkvara arendamine oleks Huaweile väga keeruline.

Google on Androidi arendanud kümme aastat ja neil on ikka veel palju teha, palju arenguruumi. Kindlasti ei saa Huaweil olema lihtne, kui nad peavad arendama nii tehnoloogiat kui tarkvara. Võib-olla peab Huawei isegi uue operatsioonisüsteemi ehitama. Üks aasta ei ole kindlasti piisav aeg, et seda teha," nentis uuringufirma Canalys analüütik Nicol Peng.

"Ilma Androidita suhtuksid nii kliendid kui investorid Huaweisse skeptiliselt. Huawei peaks siis toetuma eeskätt koduturule. Võib-olla jääksid nad ka kolmanda maailma riikidesse Indiasse, Ladina-Ameerikasse ja Aafrikasse. Ma ei usu, et Donald Trump suudaks Huawei kinni panna, sest Hiina riik toetab Huaweid, kuid USA samm kahjustab Huaweid väga palju," sõnas investeerimisfirma Geo Securities juht Francis Lin.