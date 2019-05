Pompeo: Huawei valetab oma suhete kohta Hiina valitsusega

Kui Huawei ütleb, et ei tee valitsusega koostööd, "siis see on lihtsalt vale", ütles Pompeo telekanalile CNBC.

"Öelda, et nad ei tee koostööd Hiina valitsusega, on valeväide," lausus Ühendriikide välisminister.

Huawei peadirektor Ren Zhengfei ütles omakorda, et Pompeo "ei räägi tõtt ei ameerika rahvale ega maailmale".

Hiina esitas USA-le Huawei "kiusamise" tõttu kaebuse

Hiina esitas Ühendriikidele kaebuse seoses telekomihiiu Huawei "kiusamisega" ja hoiatas, et Peking suudab Hiina firmade õigusi kaitsta.

"Mis puudutab kiusavaid samme USA poolt, siis parim vastus Hiina firmadelt on jätkata kasvamist," ütles kaubandusministeeriumi pressiesindaja Gao Feng.

Ta lisas, et Peking on Washingtonile esitanud kaebuse.

"USA jõukasutus meelevaldse surve avaldamiseks Hiina erafirmale nagu Huawei on tüüpiline majanduslik kiusamine," ütles Hiina välisminister Wang Yi kolmapäeval, hoiatades, et Peking on valmis võitlema kahe riigi kaubandussõjas lõpuni.

"Kui USA on valmis pidama läbirääkimisi võrdväärsel alusel, siis Hiina poolel on uks pärani lahti. Kuid kui Ühendriigid otsustavad maksimaalse survepoliitika kasuks, siis Hiina astub vastu ja võitleb lõpuni," lausus Hiina välisminister.

Huawei sai neljapäeval taas tugeva hoobi, kui Jaapani elektroonikahiid Panasonic teatas, et peatab USA ärgitusel sellega ajutiselt koostöö.

USA valitsus on kuulutanud Huawei ohuks riigi julgeolekule ja otsustanud piirata Ühendriikide firmade äritegevust sellega. USA on ärgitanud ka liitlasi piirama Huawei 5G tehnoloogia kasutamist.

"Me peatasime ärisuhted Huawei ja samasse korporatsiooni kuuluva 68 ettevõttega, mis on saanud USA valitsuse keelu," ütles Panasonicu eestkõneleja Joe Flynn.

Panasonicu peamine äri Huaweiga seisneb elektroonikakomponentidega varustamises.

Huawei enda operatsioonisüsteem võib valmida sel aastal

Hiina telekomihiid Huawei võib sügisel tulla välja enda operatsioonisüsteemiga nutitelefonidele ja rüperaalidele, vahendab USA meedia.

Rahvusvaheline variant operatsioonisüsteemist võib valmida järgmise aasta esimeses või teises kvartalis, ütles Huawei tarbijaäri juht Richard Yu USA telekanalile CNBC.

"Täna oleme Huaweis endiselt pühendunud Microsoft Windowsile ja Google Androidile," ütles Richard Yu CNBC-ile. "Aga kui me ei saa neid kasutada, valmistab Huawei ette plaani B, et kasutada meie enda operatsioonisüsteemi."

Hiina päevaleht The Global Times kirjutas esmaspäeval, et platvorm nimega "HongMeng" on praegu katsejärgus ja peaks Androidi Huawei seadmetes järkjärgult väljavahetama.

"Me ei taha seda teha, aga me oleme selleks USA valitsuse tõttu sunnitud. Selline asi ei ole halb uudis mitte ainult meile, vaid ka USA firmadele, sest me toetame USA firmasid," rääkis Yu. "Me ei taha seda teha, aga meil ei ole muud lahendust, muud varianti".

USA kaubandusministeerium lisas Huawei ja 68 sellega seotud firmat musta nimekirja ja keelas USA firmadel neile tehnoloogia, nende seas näiteks mikrokiipide, müümise. Esmaspäeval lükati keeld kolm kuud edasi, et anda firmadele kohanemiseks aega.