Balti riigid ja USA alustavad 3+1 energiakoostöö kohtumisi

Lepe sõlmiti Leedu, Läti ja Eesti presidentide ning USA energiaministri Rick Perry kohtumisel, mis toimus Washingtoni eestvedamisel Kiievis, teatas Leedu presidendi kantselei.

Uue koostööformaadi eesmärk on ühiselt tegutseda Balti võrkude sünkroniseerimise nimel Mandri-Euroopaga, teha koostööd küberkaitse ja taastuvenergia vallas ning luua ühine regionaalne maagaasiturg rõhuga LNG impordi laiendamisel, lisas Leedu presidendi kantselei.

"Uus koostööformaat alustab Vilniuses tuleval septembril," seisab avalduses.

Neljapoolne kohtumine keskendus ka Ameerika veeldatud maagaasi tarnetele. Leedu oli üks esimesi EL-i liikmesriike, mis Klaipeda terminali kaudu USA LNG-d importima asus.

Good exchange of views on the need of continued international support to #Ukraine. A lot of challenges and a lot of opportunities. @Vejonis @Grybauskaite_LT and @KerstiKaljulaid meeting US Energy Secretary Rick Perry in Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/P3IT3EuxHO