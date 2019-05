USA abikaitseminister kinnitas sõjalist pühendumist Eestile

USA abikaitseminister strateegia, planeerimise ja võimekuse alal James H. Anderson viibis 16.–18. mail Eestis, et kohtuda kaitseministeeriumi ja Eesti kaitseväe juhtkonnaga süvendamaks USA ja Eesti kaitsekoostööd. Abiministri visiidil rõhutati Ameerika Ühendriikide raudkindlat pühendumist NATOle ja seda, kuidas kaks riiki teevad koostööd NATO valmisoleku tõhustamiseks ja kahepoolse kaitsealase koostöö edendamiseks, teatas USA suursaatkond.

Abiminister Anderson külastas Eestis viibimise ajal Ämari lennubaasi, kus ta võis tõdeda, kuidas umbes 17 miljoni USA dollari suurused USA investeeringuid on oluliselt suurendanud rajatiste suutlikkust ja valmisolekut. Seejärel kohtus abiminister Anderson Eestimaa eriüksuste juhtkonnaga, kus talle anti ülevaade Eesti ja Ameerika koostööst, et parandada valmisolekut ja koostöövõimet.

Lisaks osales abiminister 18. mail Tallinnas toimunud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (ICDS) korraldatud Lennart Meri konverentsil, osaledes paneelis, mis keskendus keskmaa tuumarelvastuse likvideerimise (INF) lepingule.

USA on viimaste aastate jooksul andnud Eestile üle 100 miljoni USA dollari suurust erinevat julgeolekuabi ning korraldab aastas ligi 150 sõjalist tegevust, millest enam kui 60 on seotud USA sõjaväelastega Eestis. Abiminister Andersoni kohtumised Eestis on kõige värskem näide NATO liitlastevahelisest koostööst, märkis saatkond.