"See projekt muudab Euroopa Vene gaasist veelgi sõltuvamaks ja võimaldab Moskval survestada Euroopat," ütles Perry DPA teatel Brüsselis.

Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Günther Oettinger ütles, et enne gaasijuhtme käivitamist tuleb komisjonis veelkord arutelu, kuid tema arvates ei ole võimalik projekti enam peatada.

"Nord Stream 2 ehitus käib täie hooga. Projekti peatamisest ei saa enam juttugi olla," ütles Oettinger usutluses meediarühmale Funke.

Vastuoluline 11 miljardit eurot maksev gaasitoru peaks kahekordistama Vene gaasi eksporti Saksamaale.

See on tekitanud mure, et Lääne-Euroopa jääb Vene gaasist suuremasse sõltuvusse ja, et Venemaa saab sellega enam survestada Ukrainat, kuivõrd Euroopa ei sõltuks enam nii palju Ukrainast kui transiitriigist.

Gaasitoru peaks valmima selle aasta lõpus ja sellele on vastu Ukraina, USA ja paljud Ida- ja Kesk-Euroopa riigid.

Perry: Ühendriikide vedelgaas turvab Euroopat

Perry ütles USA veeldatud gaasi Euroopa Liidule pakkudes, et Vene gaasitarned ei ole usaldusväärsed ja ohustavad EL-i energiajulgeolekut.

"Arvan, et kui te küsite meie Ukraina sõpradelt, võib neil olla teie jaoks huvitav vastus. Nad ütlevad teile, et Vene gaasi kättesaadavus ja usaldusväärsus ei ole tagatud," vastas minister neljapäeval Brüsselis pressikonverentsil küsimusele, miks Euroopa peaks ostma USA kallist gaasi Vene odava asemel.

Perry sõnutsi aitaks USA gaas "vaba ja iseseisva Euroopa püsimisele".

"See on USA jaoks kõige tähtsam. Pole paremat viisi tagada see vabadus ja iseseisvus, kui energiajulgeolek. USA veeldatud gaas ei ole pelgalt veel üks energiaallikas Euroopale, vaid suurem julgeolek ja piirkondlik autonoomia, majanduslik õitseng," ütles USA energeetikaminister.

"Selline veeldatud gaasi kaubandus suurendab ka meie NATO partnerite ühist stabiilsust," lisas Perry.

Brüsselis toimub neljapäeval EL-i ja USA tipptaseme energeetikafoorum, mis käsitleb gaasiturgu ja USA veeldatud gaasi.