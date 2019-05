"Me kõnelesime julgeolekukoostööst - Poola kavatseb panustada järgmise aasta 1. jaanuarist rotatsiooni korras NATO õhuturbemissiooni Ämaris," ütles Reinsalu reedel ERR-ile.

Reinsalu sõnul kinnitas ta Poolale, mis teeb väga tihedat kahepoolset sõjalist koostööd Ameerika Ühendriikidega, valmisolekut olla selles kolmandaks partneriks ja otsida praktilisi võimalusi, kuidas seda koostööd arendada. "Muuhulgas näiteks selle kaudu, et Poolas asetsevad Ameerika Ühendriikide üksused, nende esindajad, käiksid perioodiliselt õppustel ka Eestis," märkis Eesti välisminister. Reinsalu lisas, et ta kavatseb tõstatada selle teema ka kohtumisel USA ametiisikutega.

Teise käsitletud teemana tõi Reinsalu esile Venemaa tegevuse tõkestamise Ukraina territoriaalse terviklikkuse lõhkumisel. "Arutasime mitmeid erinevaid ideid, mida täiendavalt tuleks Euroopa Liidu tasemel kaaluda ja me kindlasti otsime ühiselt nendele ka laiemat toetust, puudutavalt sanktsioone," rääkis välisminister, kelle sõnul väljendas Czaputowicz tema esitatud ideedele toetust. "Poola välisminister väljendas ühemõttelist toetust sellele minu probleemipüstitusele. Me arutasime seda ja leidsime, et see on kindlasti vajalik," rääkis Reinsalu.

Tema sõnul leiti ühiselt, et lähemas tulevikus on asjakohane teema tõstatada Euroopa Liidu tasemel.

Euroopa Liiduga seonduvalt oli välisministrite kohtumisel jutuks ka idapartnerlus, mille üks algataja Poola koos Rootsiga on. "Poola on käinud välja paketi konkreetseid ideid seoses idapartnerluse arendamisega ja Eesti suhtub nendesse äärmiselt suure huviga ja sümpaatiaga, et idapartnerlus liiguks ja edasi areneks," lisas Reinsalu.

Lisaks puudutasid Reinsalu ja Czaputowicz ÜRO Julgeolekunõukogu teemat, mille roteeruv liige Poola praegu on. Kui Eesti valituks osutub, on mõlemad riigid ühe aasta koos Julgeolekunõukogu mittealalised liikmed.

Kohtumisel puuduti ka Euroopa Liidu eelarveperspektiivi ja strateegilisi projekte nagu energiasüsteemi desünkroniseerimine, Leedu-Poola gaasitrassi ehitus ja Rail Baltic, lisas Reinsalu.

Veel tõi Reinsalu esile, et nad arutasid Poola ministriga seda, kuidas 23. augustil tähistada Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimise 80. aastapäeva.

Reinsalu meenutas, et Poola president Andrzej Duda tegi oma esimese välisvisiidi Eestisse, külastades Tallinna 23. augustil 2015. Külaskäik Varssavisse oli ka Reinsalu esimene välisvisiit välisministrina ühte riiki, varasemalt on ta osalenud 13. mail Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil Brüsselis ja 16. mail Euroopa Nõukogu 70. aastapäeva pidulikul tähistamisel Helsingis.