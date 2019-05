Reinsalu hakkab tegelema Eesti mainega

"Ma olen palunud hinnata rahapesuskandaali Eesti maine koha pealt, kuna välisministeeriumi hoolsuskohustus on selle küsimusega tegeleda," ütles Reinsalu neljapäeval usutluses ERR-ile.

"Ma ei arva, et praegu oleks juhtunud midagi sellist, et meie riigi kuvand või narratiiv oleks saanud olemuslikult vigastada. Aga selge on see, et liiga palju on selles kontekstis meie riigi nime läbi lipsanud, kus me tegelikult ei oleks seda näha soovinud ja siin tuleb kaaluda, kas on vaja mingeid täiendavaid tasakaalustavaid samme astuda, mis iganes need olla saaksid," rääkis välisminister.

Reinsalu sõnul tuleb siin kaasata rahandusministeerium, riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni üksus ja välisministeerium, sest "kes siis veel riigi maine kaitsmise eest palka saab kui mitte välisministeeriumi meeskond".

"Mulle meeldib kunagine Arnold Rüütli ütlus, et pool elu töötasin mina, et oma nime üles ehitada ja ülejäänud elu ainult nimi töötas minu kasuks. Eks ta riikidega on ju sama moodi," märkis välisminister Reinsalu.

Vastates ERR-i viitele, et võimaliku mainekahju all mõeldakse tavaliselt Eesti uut valitsust, mille liikmeks on ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, ei pidanud Reinsalu seda suureks probleemiks.

"Nojah, aga eks need valitsused vahetuvad kogu aeg edas- ja tagurpidi, kõigis riikides on oma sisepoliitika, sisepoliitika on pehmelt öeldes mitmekesistunud kogu Euroopa kontinendil, kogu maailmas. Seepärast tuleb seda võtta ratsionaalselt," leidis välisminister, kuid taunis samas Eesti sisetülide viimist piiri taha.

"Vaadates siin opositsioonipoliitkuid, kes ütlevad - ma loodan, et mitte parastavalt - et Eesti maine on prügikastis, siis seda ei saa võtta tõsiselt," rääkis Isamaa erakonna liige Reinsalu. "Ma saan suurepäraselt aru sellest kiusatusest, et sisepoliitilistel kaalutlustel rõhutada ka väljapoole mingeid probleeme ja siis väljapoole kõlanud peegeldusi kanda sisepoliitikasse. See võib olla küüniliselt või taktikaliselt kasulik, aga strateegiliselt on see kindlasti tegevus, mis lõhustab Eesti mainet," leidis ta.

"Aga selge on see, et kõigil isikutel, kes riigi nimel otsuseid teevad, lasub vastutus kaaluda oma sõna kaalu ja selle tähendust, mis see võib tekitada. Kui tekib pidev voog käsitlustest, mis on meile maine mõttes ebasoovitavad, siis ei olegi täghtis, mis ta oli või olemata oli, vaid kuidas seda tunnetuslikult võidakse tajuda. Pikema aja jooksul see kindlasti ei oleks meile kasulik," lisas välisminister.

"See esimene sagin, mis siit läbi käis, võib kindlasti mitmetes meie sõprades tekitada küsimärke, uudishimu, kus nad saavad vastused. Ma olen öelnud, et nagu pühakiri ütleb - puud tuntakse viljast ja seda, et eks selle valitsuse poliitikat hinnatakse selle järgi, mis on reaalsed sammud," ütles välisminister Reinsalu.