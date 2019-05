Ratas viitas valimistulemusi hinnates piiratud rahalistele võimalustele

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles, et on oma erakonna tulemusega Euroopa Parlamendi valimistel rahul, kuid viitas samas piiratud rahalistele võimalustele kampaania tegemiseks.

"Keskerakond lootis nendelt valimistelt saada üks kuni kaks mandaati, ühe mandaadi me saime ja selle üle me oleme Eesti elanikele tänulikud ja oleme tulemusega rahul," rääkis Ratas esmaspäeval ERR-ile.

Peaminister viitas, et kui tänavu sai Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa koalitsioon kokku eurovalimistel umbes 37 protsenti häältest, siis 2009. aasta juunis sai Reformierakonna ja IRL-i koalitsioon Euroopa Parlamendi valimistel kokku 27 protsenti häältest ning peaministrina jätkas nii enne kui pärast valimisi Andrus Ansip.

Ratas tõdes ka, et kui Reformierakonna esinumber Ansip kaotas hääli võrreldes viie aasta taguste olukorraga, siis Keskerakonna esinumber Yana Toom võitis paar tuhat häält juurde.

"Selge on see, et Keskerakond tegi 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised väga nappide rahaliste vahenditega. Keskbüroo poolt rahastatuna võib öelda, et sinna pandi raha tõesti väga vähe. Aga teisest küljest võib öelda, et see suurendas kandidaatide aktiivsust üle Eesti ja andis selle kohustuse ja võimaluse kohtuda silmast-silma," ütles Ratas.

Keskerakonna esimees möönis, et kuna erakond ei saanud kahte mandaati, siis on siiski põhjust sisekaemuseks ning analüüsiks.

Keskerakond sai pühapäeval peetud Euroopa Parlamendi valimistel 47 819 häält ehk 14,4 protsenti kõigist häältest, jäädes sellega Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna järel kolmandaks. Viis aastat tagasi sai Keskerakond teise tulemuse ja 22,4 protsenti häältest.