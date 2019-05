Rõivas: ma ei ole pettunud, Isamaa tegi oodatust parema tulemuse

Euroopa Parlamendi valimistel mandaatide arvestuses kaheksandaks tulnud Taavi Rõivas ütles, et ei ole oma valimistulemuses pettunud. Ta tunnistas, et Isamaa tegi oodatust parema tulemuse ja seetõttu oli tema europarlamendist välja jäämine loogiline.

"Tulemus oli korralik. Esikümne koht ja esimesena joone all. Samas ei jäänud seitsmes koht kümnete või isegi sadade häälte taha. Kuna Isamaa tulemus oli paar protsenti parem kui oodatud, siis igati loogiliselt ka seitsmes koht läks Isamaale," kommenteeris Rõivas oma häältesaaki ERR-ile.

Rõivas, kes kogus eurovalimistel 7707 häält, ütles, et seekord jäi natuke puudu. "Ma pingutasin selle nimel kõvasti. Ma ei tee sellest kindlasti saladust. Ma olen jätkuvalt veendunud, et minu kogemused peaministrina rahvusvahelises suhtluses oleks Eestile ka Euroopa Parlamendis kasulik. Aga ma kindlasti ei ole selles kuidagi pettunud. Ma arvan, et poliitikas ei saa oma plaane niimoodi teha, et sa igadel valimistel ainult esikohta lähed püüdma," lausus Rõivas.

Rõivas lubab jätkata oma tööd riigikogu saadikuna.

Europarlamendi valimistel mandaatide arvestuses seitsmendaks tulnud Riho Terras sai 21 474 häält. Tema saab Euroopa Parlamendi liikmeks, kui Suurbritannia Euroopa Liidust lõplikult välja astub.

Reformierakonnast pääses Euroopa Parlamendi Andrus Ansip, kes kogus 41 006 häält ja 30 010 häält võtnud Urmas Paet.