Rumeenia kohus jättis võimupartei juhile mõistetud vangistuse jõusse

Dragnea kaebas korruptsiooni eest mõistetud vangistuse edasi ülemkohtusse.

"Kohus jätab alama astme kohtu otsuse jõusse," teatas kohus, andes Dragneale 24 tundi aega, et pöörduda politseisse ja alustada karistuse kandmist.

Dragneat peetakse Rumeenia valitsuse niiditõmbajaks.

Rumeenia kõrgem kassatsioonikohus kinnitas parteijuhile mõistetud kolme ja poole aastase vanglakaristuse.

Dragnea mõisteti eelmisel aastal süüdi oma mõju kasutamises, et kindlustada avaliku sektori töökoht kahele naisele, kes töötasid tegelikult erakonna heaks.

Kuigi PSD võitis 2016. aasta üldvalimised, ei saanud Dragnea peaministriks varasema tingimisi vangistuse tõttu seoses valimispettusega.

Rumeenlased toetasid pühapäevasel referendumil ülekaalukalt korruptsioonivastaseid algatusi.

Keskvalimiskomisjoni teatel toetas 80 protsenti osalenuist valitsuskoalitsiooni survestamist, et see loobuks korruptsioonivastaste seaduste leevendamisest ja amnestia andmisest korruptsioonis süüdimõistetutele.

Referendumi välja kuulutanud president Klaus Iohannis ütles, et rumeenlased "hääletasid selle poolt, et vargad ja kurjategijad jääksid vanglasse, kus on nende koht".

Referendumil osales 41,3 protsenti valijaist, hääletuse toimumiseks oli vaja 30 protsendi valijate osavõtt.

Rumeenia sotsiaaldemokraate tabas eurovalimistel tagasilöök

Rumeenia Euroopa-meelsed erakonnad andsid pühapäevastel europarlamendi valimistel tõsise hoobi valitsevatele sotsiaaldemokraatidele (PSD), näitavad osalised tulemused.

Paremtsentristlik Rahvusliberaalne partei (PNL) ja tsentristlik allianss USE-PLUS kogusid umbes 47 protsenti häältest. PSD sai osaliste tulemusre põhjal vaid 24 protsenti häältest, eelmistel eurovalimistel toetas neid 37,6 protsenti valijatest.