Rumeenia meeleavaldajad rõõmustasid parteijuhi kohtuotsuse üle

Mitmel pool Rumeenias tuli rõõmus rahvas tänavaile tähistama Sotsiaaldemokraatliku Partei (PSD) juhi Liviu Dragnea süüdimõistmist korruptsioonis. Suurim oli rõõmumeeleavaldus pealinnas Bukarestis, kus rahulolu vanglakaristusega oli väljendama tulnud tuhatkond inimest. Pidutsejad tuletasid meelde, et korruptsiooni eest peaks trellide taha minema veel paljud Rumeenia poliitikud.

Dragneale mõistetud kolme ja poole aastane vanglakaristus tundub paljudele rumeenlastele õigluse kauaoodatud taastamisena, vahendas "Aktuaalne kaamera".

PSD esimeest peetalse "halliks kardinaliks", Rumeenia tegelikuks valitsusjuhiks. Ametlikult ei saanud ta valitsusjuht olla, sest kolme aasta eest mõisteti talle juba tingimisi vanglakaristus valimistulemuste võltsimise eest.

Nüüd üritas ta läbi suruda seadusi, mis oleks korruptsioonikuritegude uurimise tegelikult võimatuks muutnud. Rumeenia rahvas hääletas referendumil nende seaduste vastu. Enne, kui Dragnea rahvahääletusele reageerida jõudis, kõlas aga süüdimõistev kohtuotsus talle endale.

Üks poliitik, kelle vangiminekut meeleavaldajad samuti väga näha tahaksid, on välisminister Teodor Melescanu. Kriitikute süüdistuste kohaselt on Melescanu juba kahed valimised järjest teinud kõik selleks, et välismaal elavatel rumeenlastel oleks hääletamine võimalikult raske.

Võidu väljakult liikuski juubeldav rahvahulk välisministeeriumi ette Melescanu vastutusele võtmist nõudma.