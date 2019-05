Pedofiilia eest kümme aastat vangis olnud Kaur Hanson võttis endale uue nime

"Rahvastikuregistri andmetel endise isikunimega isik Kaur Hanson kannab nime Oliver Rist," kinnitati ERR-ile siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonnast.

Oliver Risti nime sündimisest saadik kandnud Oliver Rist ütles, et kuulis olukorrast ERR-i kaudu ja infot kontrollides jõudis järeldusele, et see vastab tõele. Tema sõnul on olukord jabur ja sellele võiksid kehtida ikkagi mingisugused piirangud, nii et sellise asja kordumine ei oleks tulevikus võimalik.

Seaduslikke piiranguid, kuidas takistada inimest nime vahetamast, väga palju Eestis ei ole. Uut nime saab taotleda Eesti kodanik ja Eestis elamisloa alusel viibiv välismaalane, kes ei ole ühegi riigi kodanik. Sealjuures kriminaalkorras karistatus nimevahetusel takistavaks asjaoluks ei ole.

Kui inimene taotleb uut perekonnanime vabalt valitud nimena, siis on uue perekonnanime taotlemisel kehtestatud mõningad piirangud. Nii näiteks ei või uueks perekonnanimeks olla nimi, mille võtmisel ühtiksid isiku uus isikunimi ja sünniaasta teise elava isiku isikunime ja sünniaastaga. Samuti ei saa vabalt valitud uueks perekonnanimeks võtta nime, mida rahvastikuregistri andmetel kannab 500 või enam inimest, samuti perekonnanime, mida kannab 1-20 elavat isikut.

Kui aga nime ei taotleta vabalt valituna, vaid soovitakse näiteks suguvõsa või abikaasa nime, siis need piirangud ei kehti ja inimesel on õigus see nimi alati saada. Välja arvatud juhul, kui ta muudab nime mitmendat korda, siis saab vaid mõjuva põhjuse olemasolul.

Eelnõu välistab praeguse olukorra

Siseministeeriumis on ministeeriumi teatel koostamisel uus nimeseaduse eelnõu, kus pole lubatud nime muutmine teatud liiki kuritegude eest süüdimõistetud isikutel, kelle karistusandmed ei ole karistusregistris kustutatud. Piirangu kehtestamine on avalikkuse huvides ja puudutab rasketes kuritegudes süüdimõistetud inimesi. Piirangu aluste kehtestamisel on lähtutud nendest karistusseadustiku paragrahvidest, milles on reguleeritud raske kuriteo toimepanemine. Eelnõusse kirjapandud keeld kehtiks siseministeeriumi sõnul ka Kaur Hansoni süütegude puhul.

Uue nimeseaduse eelnõuga planeerib ministeerium vabalt valitud perekonnanimede taotlemise osas muudatusi, näiteks oleks piiratud inimese võimalus vabalt valida uueks perekonnanimeks sellist perekonnanime, mis rahvastikuregistri järgi juba on elava inimese perekonnanimi. Samas ei kehti see piirang suguvõsanimede taotlemisel.

Sellest hoolimata ei ole inimesel, kelle nime mõni teine inimene endale võtab, ühtegi võimalust seisu muuta. Võimalust teise inimese nimemuutust vaidlustada tal ei ole. "Kui uus nimi on inimesele antud nimeseaduses sätestatuga kooskõlas, siis puudub vaidlustamiseks alus," öeldi siseministeeriumist. Ainus võimalus on oma nimi ära muuta. "Kehtiva seaduse ajal on see tõesti ainuke võimalus," märkis ministeerium.

Alati Oliver Risti nime kandnud Oliver Rist ütles, et tema oma nime vahetada ei plaani. "Miks peaksin mina oma nime vahetama? Ma pigem eeldaks, et siinkohal riik kaitseks mind selliste asjade suhtes," rääkis Rist. Samas nentis ta, et ega tal ühtegi võimalust midagi ette võtta ei ole ja kui tal peaks tulevikus oma nimekaimu tõttu probleeme tekkima, on tal ainus võimalus inimestele seletada, et ta ei ole sama inimene.

Vabanes kevadel vanglast

Nüüdseks Oliver Risti nime võtnud 1969. aastal sündinud ja varasemalt Kaur Hansoni nime kandnud meest ei õnnestunud ERR-il kommentaariks kätte saada.

Ta peeti kinni 2009. aasta märtsis. Kohus mõistis talle sama aasta detsembris laste aastaid kestnud vägistamise eest ja lapsporno valmistamise eest karistuseks maksimaalsed 15 aastat vangistust, mida vähendati lühimenetluse tõttu kolmandiku võrra. Tänavu kevadel vabanes Hanson vanglast, kus ta kandis ära kogu talle määratud karistuse ehk kümme aastat, sest kohtud ei olnud nõus teda ennetähtaegselt vabastama.

Hanson oli Eestis tuntud turundaja, poliitik ja ühiskonnategelane. Aastatel 2002-2009 oli ta Res Publica ning Isamaa ja Res Publica Liidu strateeg ja ka poliitikasekretär. Erakond viskas ta parteist välja peale kohtuotsuse jõustumist. Lisaks oli Hanson Lastevanemate Liidu peasekretär, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu esimees ja palju muu hulgas näiteks "Ära löö last" ja ka Eesti Euroopa Liiduga liitumise kampaania autor.

Kriminaalkorras karistatud pedofiilid on ka varasemalt oma nime muutnud. Nii näiteks vahetas korduvalt pedofiilias süüdi mõistetud Toomas H. Liiv oma nime Toomas Meola vastu, mida kannab tänapäevani.