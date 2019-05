Allikas: EL võib Itaaliat riigivõla pärast karistada

Euroopa Komisjon kaalub, kas teha järgmisel nädalal ettepanek algatada Itaalia suhtes riigivõla pärast distsiplinaarmenetlus. See omakorda võib kaasa tuua 3,5 miljardi euro suuruse tagatisnõude, ütles teemaga kursis olev allikas.

Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole Itaalia suutnud oma riigivõlga kontrolli alla saada, vahendas Bloomberg.

Võimalik menetlus on osa Euroopa Liidu korrapärasest eelarvejälgimise protsessist ning see võidakse algatada 5. juunil. Kui komisjon menetluse algatab, näitab see Brüsseli ja Rooma eelarvevaidluse ägenemist.

Itaalia rahandusministeeriumi pressiesindaja keeldus allika väiteid kommenteerimast.

Komisjoni soovitus oleks vaid üks samm pikast protsessist, mille jooksul peavad EL-i valitsused seda küsimust mitu korda arutama. Muu hulgas peaksid EL-i rahandusministrid allkirjastama nn ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse soovituse, mille käigus võidakse nõuda Itaalialt intressivaba tagatisraha kuni 0,2 protsendi ulatuses sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ehk umbes 3,5 miljardit eurot.

Rahandusministrid peaksid ilmselt juuli alguses toimuval kohtumisel ütlema, kas nad on nõus komisjoni ettepanekuga. Kui Itaalia tagatisraha nõudmist ei täida, siis oleks tegemist EL-i reeglite rikkumisega.

Lõplik otsus muude trahvide kohta võib võtta aega kuid, sest enne antakse Itaaliale aega oma rahaasjade kordategemiseks.

Siiani ei ole Euroopa Liit trahvinud ühtki riiki eelarve pärast.

EL-i fiskaalreeglite järgi peavad liidu liikmesriigid hoidma oma riigieelarve puudujäägi alla kolme protsendi ning riigivõla alla 60 protsendi sisemajanduse kogutoodangust. Riigid, mille võlg ületab seda taset, peavad seda rahuldavas tempos langetama.

Itaalia riigivõlg ulatub 132 protsendini SKT-st ehk ületab enam kui kaks korda EL-i määratud taseme.