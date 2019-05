Eesti kolme uuringufirma küsitlustulemused olid sel korral üsna täpsed - õigesti pakuti nii erakondade mandaatide jaotust Euroopa Parlamendis kui ka seda, et isikutest kogub enim hääli Marina Kaljurand.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui võtta arvesse 3-protsendine veapiir, läksid kolme uuringufirma (Turu-uuringute AS, Emor, Norstat) prognoosid sel korral täppi. Sealjuures toimus Turu-uuringute küsitlus ajaliselt kõige varem (2.-15. mai), mistõttu oli Emoril kui hilisemal (20.-23. mai) küsitlejal ajaline eelis.

Reformierakond: Emor

Reformierakond kogus 26,2 protsenti häältest, millele kõige lähemat tulemust prognoosis Emor - 23 protsenti.

Sotsid: Turu-uuringud

Sotsiaaldemokraatlik Erakond kogus 23,3 protsenti toetust. Sellele tegi kõige täpsema prognoosi Turu-uuringute AS - 23 protsenti.

Keskerakond: Emor ja Turu-uuringud

Keskerakonna toetus oli 14,4 protsenti. Üldnumbrites tegi selle kohta täpseima prognoosi Emor - 17 protsenti. Samas tõi Turu-uuringute AS välja, et kui võtta aluseks vaid kindlalt valima minna lubajad, langeb Keskerakonna üldtoetus 19 protsendilt 15 protsendile. Teiste erakondade puhul sellist kukkumist kindlad valijad vs tõenäolised valijad polnud.

EKRE: Emor ja Norstat

EKRE kogus 12,7 protsenti toetust, millele lähima prognoosi tegi Emor 12 protsendiga. Sisuliselt sama pakkus ka Norstat (11,9 protsenti) ja veapiiri sisse jäid ka Turu-uuringud (11 protsenti).

Isamaa: Turu-uuringud, Norstat, Emor

Isamaa toetusnumber oli kõigil kolmel uuringufirmal üheksa protsenti, tegelikkus oli mitte palju parem ehk 10,3 protsenti.

Raimond Kaljulaid: Turu-uuringud ja Norstat

Üksikkandidaatidest kogus enim toetust Raimond Kaljulaid - 6,2 protsenti kõikidest häältest. Väga täpse prognoosi tegid Turu-uuringud ja Norstat, kes pakkusid 6,4 protsenti. Emor prognoosis Kaljulaidile üheksa protsenti toetust.

Eesti 200: Norstat

Eesti 200 kogus 3,2 protsenti toetust. Sellele tegi lähima prognoosi Norstat - 4,1 protsenti. Teised uuringufirmad prognoosisid tegelikkusest suuremat toetust.