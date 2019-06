Hiinas on avalikkuse eest kadunud tuntud muusik

Muusiku esinemised on tühistatud ja sotsiaalmeedia kontod maha võetud. Ühtlasi on kõikjalt Hiina suurematest voogedastusplatvormidest kadunud Li muusika ja jääb mulje nagu poleks tema karjääri üldse olemaski olnud.

Li on Hiinas tuntud oma sotsiaalkriitiliste laulutekstidega ja puudutanud ka Tiananmeni veresauna.

Inimõigusorganisatsioonid teatasid juba möödunud kuul, et Hiina võimud on pidanud Tiananmeni veresauna 30. aastapäeva eel kinni mitu aktivisti.

4. juunil möödub 30 aastat 1989. aasta veristest sündmustest - Hiina võimud saatsid tankid ja sõdurid suruma maha Pekingis Tiananmeni ehk Taevase Rahu väljakul toimunud meeleavaldusi. Surma said sajad või isegi tuhanded inimesed.

Demokraatlikke reforme nõudnud protestidest ja nende jõhkrast mahasurumisest rääkimine on Hiinas tabu. Igal aastal peetakse enne aastapäeva kinni hulk aktiviste, advokaate ja ajakirjanikke.

Ka internetitsensoritel on käed-jalad tööd täis, tänavu muutuvad populaarsed voogedastusplatvormid "tehnilistel" põhjustel kättesaamatuks.

Sel aastal vaigistatakse kodanikke karmimal käel kui varem, ütles Washingtonis baseeruva inimõigusühenduse China Change asutaja Cao Yaxue, sest Peking on muutunud teisitimõtlejate suhtes sallimatumaks.

Hiina kaitseministri sõnul kasutati Tiananmenis kohaseid meetmeid

Hiina kaitseminister kindral Wei Fenghe ütles pühapäeval Singapuri julgeolekukonverentsil, et Tiananmeni meelevalduste mahasurumisel kasutati kohaseid meetmeid.

"Seal oli tegemist poliitilise turbulentsiga ja keskvalitus rakendas meetmeid selle lõpetamiseks, mis oli kohane tegutsemine," ütles kindral.

Wei sõnul on väga kummaline, et mõnede arvates ei tegutsenud Hiina võimud õigesti.

"Viimased 30 aastat on näidanud, et Hiina on palju muutunud ja tänu valitsuse otsustele on riik saanud nautida stabiilsust ja arengut," selgitas Wei.