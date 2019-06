Hiina kaitseminister: 1989. aasta sündmuste ajal kasutati kohaseid meetmeid

"Seal oli tegemist poliitilise turbulentsiga ja keskvalitsus rakendas meetmeid selle lõpetamiseks, mis oli kohane tegutsemine," ütles kindral.

Wei sõnul on väga kummaline, et mõnede arvates ei tegutsenud Hiina võimud õigesti.

"Viimased 30 aastat on näidanud, et Hiina on palju muutunud ja tänu valitsuse otsustele on riik saanud nautida stabiilsust ja arengut," seletas Wei.

4. juunil möödub 30 aastat 1989. aasta veristest sündmustest - Hiina võimud saatsid tankid ja sõdurid suruma maha Pekingis Tiananmeni ehk Taevase Rahu väljakul toimunud meeleavaldusi. Surma said sajad või isegi tuhanded inimesed.

Kaitseministri kommentaar on mõnevõrra harukordne, sest üldiselt on Hiina Rahvavabariigi võimud hoidunud 1989. aasta sündmuste teemal pikemalt rääkimisest.

Hiina ei välista jõu kasutamist Taiwani küsimuse lahendamiseks

Hiina ei välista ühe võimalusena jõu kasutamist Taiwani küsimuse lahendamiseks, ütles kindral Wei Fenghe.

"Me püüame siiralt ja kõigi vahenditega edendada rahumeelset ühinemisprotsessi, kuid me ei kavatse anda lubadusi jõu kasutamisest loobumiseks. Hiina rahvaarmee tahtekindluse alahindamine on äärmiselt ohtlik," hoiatas kindral.

"Kui keegi peaks üritama Taiwani Hiinast lahutada, ei ole Hiinal muud varianti, kui võidelda kõigi vahenditega rahvusliku ühtsuse eest," lisas ta.

Kaitseministri kõne oli teatav vastus Ühendriikide kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahani laupäevasele kõnele Singapuris. Shanahan hoiatas Hiinat naabrite enesemääramisõiguse kallale minemast ning kinnitas, et USA panustab sõjalisele kohalolekule Aasias, et tagada oma liitlaste julgeolek.

Peking hoiatas juba neljapäeval, et Ühendriigid mängivad Taiwani küsimuses tulega ja saare kasutamine Hiina ohjeldamiseks ei anna tulemusi.

Ehkki USA katkestas Taiwaniga diplomaatilised suhted 1979. aastal ning ametlikult tunnustab Washington ainult Hiina Rahvavabariiki, on ta Taiwani lähedane liitlane ja hoiab saareriigi pealinnas Taipeis de facto saatkonda.

"USA on mänginud hiljuti mitmel korral Taiwani kaarti, üritades kasutada Taiwani lootusetult Hiina ohjeldamiseks. See on kõigest soovmõtlemine," ütles Hiina kaitseministeeriumi pressiesindaja Wu Qian.

Taiwan ehk Hiina Vabariik eraldus Mandri-Hiinast 1949. aastal kommunistide võiduga lõppenud Hiina kodusõja järel ning on de facto iseseisev, kuid pole kunagi iseseisvust välja kuulutanud. Peking peab Taiwani taasühendamist vajavaks territooriumiks, mis tuleb vajadusel jõuga taasliita.