Juncker: minust saab euroskeptik vähemalt üks kord päevas

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker tunnistas ajalehele Bild am Sonntag antud intervjuus, et ka temal on hetki, kui ta tunneb end euroskeptikuna.

"Me peame tegema vahet euroskeptikutel ja Euroopa-vastastel. Kindlasti pole selles midagi valesti, kui omatakse elutervet skepsist Euroopa Liidu igapäevase tegevuse suhtes. Minust saab euroskeptik vähemalt üks kord päevas," vahendas Politico Junckeri sõnu Saksa ajalehele.

Juncker väljendas intervjuus oma rahulolematust mõnede Euroopa Liidu mittepaindlike reeglitega. Näiteks ei meeldi talle see, kui palju läheb maksumaksjale maksma olukord, kus mõni tema Komisjoni liikmetest europarlamendi liikmeks valiti ja mille puhul peab liikmesriigi valitsus määrama praeguse Komisjoni lõpuni ehk 31. oktoobrini asendusvoliniku. Tema arvates võiksid selle vähese aja täita europarlamenti lahkuvate eurovolinike ülesandeid need Komisjoni liikmed, kes veel ametisse jäävad.

Komisjoni president juhtis samas tähelepanu ka sellele, et väga paljudes asjades hoiab Brüssel raha jälle märkimisväärselt kokku.

Näiteks pole Euroopa Komisjoni presidendil oma residentsi ning sisuliselt on ta veetnud viimased viis aastat 50-ruutmeetrilises hotellitoas. "Ma ei saa kedagi endale isegi külla kutsuda. Ma ei saa rääkida ametliku külalisega nii, et ma istun oma voodi peal!" naljatles Juncker.

Kuna Euroopa Komisjonil oma lennukit ei ole, tuleb tal ka olulistel visiitidel käia kommertslendudega.

"Kui ma Donald Trumpiga rääkisin, vaatasin ma kogu aeg kella, et ma oma lennult maha ei jääks. Trump muudkui ütles, et su lennuk võib oodata küll. Ta ei saanud aru, et mul ei ole oma lennukit," meenutas Juncker.

31. oktoobril ametist lahkuv Juncker ei soovinud oma mantlipärijaks pürgimisel kellelegi oma õnnistust anda. Nii tema kui ka favoriidiks peetav sakslane Manfred Weber kuuluv paremtsentristlikusse Euroopa Rahvaparteisse (EPP).

Juncker ütles, et Weber on hea kuulaja ning omab piisavalt teadmisi, et olla Euroopa Komisjoni järgmine president. Samas märkis ta, et ka Weberi konkurendid - taani liberaalist konkurentsivolinik Margrethe Vestager ja Komisjoni hollandi sotsiaaldemokraadist asepresident Frans Timmermans - saaksid selles ametis hakkama.

"On mitmeid kandidaate. Mul pole mingit mõtet kellegi toetuseks sõna võtta," lausus Juncker.