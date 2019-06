"Me teeme ettepaneku, et volinik, kelle me oleme juba oleme esitanud, täpsemalt Margrethe vestager, saaks võimaluse ka järgmised viis aastat jätkata," vahendas Politico Frederikseni sõnu telekanalile TV 2.

Frederikseni sotsiaaldemokraatide vähemusvalitsust toetavad parlamendis mitu vasakpoolset, vasaktsentristlikku või rohelist erakonda. Nende seas on valitsust toetamas ka sotsiaalliberaalne erakond Radikale Venstre, mille liikmeks on Vestager.

Samas kuulub Frederikseni partei Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni, Vestager oli aga liberaalide (vana nimega ALDE) tippkandidaadiks. Samasse europarlamendi fraktsiooni kuulub kusjuures ka Taani peamine opositsioonierakond, senise peaministri Lars Lokke Rasmusseni paremliberaalne Venstre.

Vestager on olnud Euroopa Komisjoni konkurentsivolinikuks 2014. aastast ning teda on peetud ka president Jean-Claude Junckeri võimalikuks mantlipärijaks. Selline areng võiks toimuda juhul, kui suurima fraktsiooni ehk Euroopa Rahvapartei (EPP) tippkandidaat Manfred Weber piisavat toetust ei kogu ning läheb vaja mingit kompromisskandidaati.

Vestageri puhul oligi varem suurimaks küsimärgiks see, et tema kodumaa ehk eelmine valitsus teda Euroopa Komisjoni võimaliku presidendina toetada ei kavatsenud. Sellest takistusest on ta seega nüüd vabanenud.