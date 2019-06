Reidi tee ehitus võib laulupeo rongkäigu tükati pealtvaatajateta jätta

Pirital laiuv Reidi tee ehitus mõjutab ka suvist laulu- ja tantsupeo rongkäiku, täpsemalt pealtvaatajate võimalust seda tervitada ja saata. Rongkäigu trajektoori aga selle pärast muutma ei hakatud.

Tallinna transpordiameti juhataja Talvo Rüütelmaa tõdeb, et laulupeo rongkäik läheb ka tänavu mööda oma traditsioonilist rada mööda Narva maanteed Pirita teeni, kuid ruumi on selleks vähem kui muidu ja Russalka juures tekib umbes mõnesajameetrine lõik, kus pealtvaatajad rongkäiku saatma ei mahu, vaid peavad piirdeaedade tagant ringiga minema.

"Ehitustöömaa piirkonnas on ruumi vähem kui tavaliselt, aga rongkäik peaks sealt saama ilusti mööda ja võib-olla selles piirkonnas on pisut keerulisem pealtvaatajatel," ütles Rüütelmaa, lisades, et kogu rongkäigu peale on see mõnisada meetrit siiski väike maa, mistõttu eelistasid nad rongkäigu traditsioonilisele trajektoorile truuks jääda.

Praegu ettevalmistamisel olev Reidi tee lõik saab kuu aja pärast toimuvaks laulupeoks asfalteeritud ja selleks ajaks on alustatud juba ka uue teelõigu ehitust ehk töid vahepeal seisma ei panda.

Laulu- ja tantsupeo rongkäik toimub laupäeval, 6. juulil.