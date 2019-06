Suurbritannias riigivisiidil viibiv USA president Donald Trump üritas teisipäeval läheneda peaminister Theresa May asemele konservatiivide liidriks ja uueks valitsusjuhiks pürgijatele, teatasid Ühendkuningriigi poliitilised allikad.

Trump helistas endisele välisministrile Boris Johnsonile ja vestles temaga umbes 20 minutit. Ta on varem öelnud, et Johnsonist saaks suurepärane peaminister.

Jutuajamine oli sõbralik ja produktiivne, kuid Johnson lükkas tagasi ettepaneku silmast silma kohtuda.

Allikate sõnul oleks kohtumine sattunud ajale, mil peetakse Konservatiivse Partei liidriks kandideerijate esimesed debatid.

May lahkub ametlikult parteijuhi ametist reedel, kuid jääb peaministriks, kuni talle asemik leitakse. Kandidaate on 12 ja valimised kestavad eeldatavasti juuli keskpaigani.

Keskkonnaminister Michael Gove'ile lähedane allikas ütles, et üks Trumpi meeskonna liige taotles kohtumist tema kui peaministrikandidaadiga.

"Ta ütles "jah". Midagi ei ole veel paika pandud," sõnas allikas.

Valge Maja ei ole kinnitanud ei kohtumist ega telefonivestlust Johnsoniga.

Trump keeldus Briti opositsioonijuhiga kohtumast

USA president Donald Trumpi sõnul lükkas ta tagasi ettepaneku kohtuda Briti suurima opositsioonierakonna Tööpartei liidri Jeremy Corbyniga, kes juhib proteste tema riigivisiidi vastu.

Trump ütles pressikonveretsil, et jutud massimeeleavaldustest on võltsuuudis ja tegelikult on meeleavaldused väga väiksed.

Ta lisas, et teda kritiseeriv Corbyn on negatiivne jõud.