Trump täpsustas seisukohta Briti tervishoiusüsteemi asjus

USA president Donald Trump leevendas oma väljaütlemist, et kaubanduskõnelustel Suurbritanniaga on kõne all ka Briti riikliku tervishoiusüsteemi NHS ümberkorraldamine.

Suurbritanniale on kaubandusleping USA-ga oluline, kuna pärast Euroopa Liidust lahkumist saab USA-st olulisem kaubanduspartner kui seni, vahendasid ERR-i teleuudised ja Guardian.

Trump admninistratsioon on öelnud, et USA ettevõtted saaksid juurdepääsu tervishoiuteenuste turule, samuti kavatseb USA müüa Suurbritanniale kasvuhormoone sisaldavat loomaliha ja klooriga pestud kana, mis Euroopa Liidus on keelatud.

Briti peaminister Theresa May rõhutas teisipäeval, et järeleandmisi toiduohutuses ja keskkonnaküsimustes ei tule ka pärast Brexitit, samuti toonitasid nii May kui ka tervishoiuminister ja Konservatiivse Partei uueks juhiks kandideerijad, et tervishoiusüsteem ei ole kaubanduskõneluste osa.

Trump võttis seepeale leebema tooni.

"See teema ei ole minu arvates laual. Keegi juba küsis seda täna minult ja ma ütlesin, et kõige üle saab läbi rääkida, sest kõik teemad on laual, aga see ei ole minu hinnangul kaubanduskõneluste osa. See ei käi kaubanduse alla," selgitas ta.